Quando si parla di stile Filippa Lagerback sa sempre come farsi notare. La conduttrice e modella svedese che vive in Italia è molto apprezzata sui social, anche per via del suo stile sempre alla moda e fresco. La Lagerback totalizza solo su Instagram 690mila followers, cui ama mostrare i suoi outfit sul set – come i completi recentemente postati dal camerino di Che tempo che fa – ma anche nella vita quotidiana.

Filippa Lagerback: la marca dei suoi stivaletti bianchi

Il gusto e l’eleganza sembrano essere elementi che la contraddistinguono e corroborano il suo successo; difatti Filippa Lagerback viene sempre sommersa dai complimenti e dall’amore dei fan, che tengono d’occhio con attenzione le sue proposte in fatto di moda.

In particolare, oltre lo scintillante look di abito e scarpe con brillanti sfoggiato in occasione di Capodanno (sebbene pericolosamente vicino ai fornelli!), Filippa Lagerback ha suscitato la curiosità di molti followers con degli stivali da lei indossati prima dell’avvento del freddo e che non sono affatto passati inosservati, anzi, hanno dato il via alla caccia “al pezzo” e all’emulazione.

Parliamo di un paio di ankle boots, cioè stivaletti che arrivano alla caviglia, in pelle bianca con tacco squadrato e punta leggermente a mandorla. Nello specifico, Filippa Lagerback li ha abbinati con un outfit casual: maglioncino beige morbido, jeans dal lavaggio chiaro a vita alta e un bel tocco di colore dato dal maxi trench giallo con cinta in vita. Il tutto è stato corredato da un hairstyle semplice: coda bassa con ciuffo libero sulla fronte.

Ma certamente gli stivaletti in pelle bianca donano a questo stile una marcia in più, rendendolo casual ma anche grintoso. Per chi fosse interessato, gli stivali bianchi sfoggiati dalla conduttrice sono targati Carmens, brand italiano specializzato in calzature da donna. Lo si evince anche dalla didascalia che accompagna i primi scatti degli stivaletti sul profilo Instagram di Filippa: “Should I stay or should I go..? Canticchio The Clash, riscaldata dal sole tiepido milanese, mentre vi presento la novità di casa Carmens Official – si chiama Amy Boots e sono morbidissimi, quindi via…si cammina!”

Insomma, sembra che gli stivali non siano solo adatti ai look di tutti i giorni, ma anche molto comodi, senza contare che il giusto abbinamento potrebbe essere fatto anche per dare un taglio rock a un look più elegante. Ma quanto costano?

Filippa Lagerback: costo degli stivali

Come detto gli Amy Boots di Filippa Lagerback sono un modello del brand Carmens. Dunque è possibile scoprirne il prezzo in un attimo visitando il loro sito: gli stivaletti, realizzati in pelle di capretto, costano 155 euro, dunque un prezzo non eccessivo per una calzatura versatile e di buona fattura.

Al momento sul sito di Carmens non è disponibile soltanto la versione in bianco (denominata “osso”) sfoggiata da Filippa Lagerback, perché ci sono anche altre due varianti molto interessanti di questa calzatura: quella immancabile in nero, che ne fa davvero un evergreen adatto a tutti i giorni e a tutti i look, e quella più audace e particolare color verde timo, per osare un po’!