Tra le più attese novità di questo Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio su Rai1, spicca sicuramente la partecipazione di Chiara Ferragni, blogger, influencer e imprenditrice digitale che ha conquistato un enorme pubblico sui social network e che passa adesso alla televisione, debuttando sul palco più prestigioso della musica italiana.

Chiara Ferragni, quando sarà a Sanremo?

Anche a Chiara Ferragni, che affiancherà il conduttore e direttore artistico Amadeus durante la prima serata del festival e durante l’ultima, la finale di sabato, toccherà la prova della temutissima scalinata, e su questo non ci piove. Si è già scoperto cosa sta facendo per preparare i suoi capelli. Moltissime ancora, invece, le domande sui look che sceglierà.

Chiara Ferragni, chi la vestirà?

Le domande sono lecite. Dopotutto, Chiara Ferragni sul suo gusto per la moda e per l’abbigliamento ci ha fondato un vero e proprio impero.

Ormai il suo logo campeggia su scarpe, vestiti, zaini e borse e chi più ne ha più ne metta. Da settimane, ormai, o almeno da quando è stata annunciata la sua partecipazione al festival, le ipotesi si sprecano. Si è parlato di Giambattista Valli, di Alberta Ferretti, di Versace. Tutto sbagliato: è arrivata la comunicazione ufficiale, a vestire la bionda saranno Dior e Schiaparelli.

Chiara Ferragni, a Sanremo in Dior e Schiaparelli

Potrebbero sembrare delle scelte controverse.

Di solito, infatti, Sanremo è la vetrina della moda italiana. Dior è forse la griffe francese per eccellenza, e la casa di moda Schiaparelli è stato fondato in Francia, a Parigi, ed è diretta da un designer statunitense, Daniel Roseberry. A fare le prime prove per i suoi look di Sanremo Chiara Ferragni si è recata proprio nella capitale francese. Alle redini di Dior, però, c’è l’italianissima Maria Grazia Chiuri. La casa di moda Schiaparelli, poi, è stata fondata da Elsa Schiaparelli, stilista nata a Roma. Insomma, non c’è da preoccuparsi!