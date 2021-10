La data di giovedì 28 ottobre segna l’inizio del momento tanto atteso dei Live di X Factor 2021, il programma va in onda sul canale Sky in prima serata e l’ospite di questo prima puntata è Carmen Consoli. Per la sua squadra, Mika ha scelto i tre componenti e tra questi c’è Fellow: scopriamo chi è e tutto quello che di lui è possibile conoscere!

Chi è Fellow

Fellow è il nome d’arte di Federico Castello, è nato ad Asti il 29 aprile 2000, quindi è del Segno zodiacale del Toro. Attualmente vive a Torino. Fellow è praticamente cresciuto in un ambiente musicale, grazie a suo nonno e proprio con la sua band ha iniziato a esibirsi durante gli eventi organizzati in città da quando aveva solo 8 anni.

Ha, però, voluto approfondire la sua passione iscrivendosi al Liceo Musicale Cavour, che si trova a Torino, prendendo lezioni di canto.

E proprio nel periodo liceale, ha fondato una band con i suoi compagni di scuola e suonando con loro musica di genere funky-jazz. Oltre questo, ha iniziato a esibirsi come cantante jazz sempre a Torino.

Una tappa molto importante del suo percorso professionale, prima di arrivare a X Factor, è la sua partecipazione al Festival di Castrocaro 2020, durante il quale è arrivato finalista con il suo brano dal titolo: “Fire“, ricevendo il Premio SIAE.

Vita privata

Della sua vita privata non si conoscono molti particolari. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 17 mila followers, dice di sé che, semplicemente, ama cantare.

Capelli ricchi e scuri, ha scelto il suo nome d’arte facendo una fusione tra le due lettere con cui inizia il suo nome e le ultime tre lettere con cui finisce il suo cognome e, poi, ha aggiunto la lettera W. Dalle foto che ha postato su Instagram, si nota che ama la natura e che si presenta come un ragazzo semplice e diretto, molto solare e che sicuramente ama anche la pizza!

Fellow a X Factor

A X Factor ha conquistato Mika con la sua voce molto calda e profonda, davvero molto particolare. Nella fase delle audizioni ha interpretato la cover del brano: “Follow You“, degli Image Dragons e con la sua profonda intensità ha avuto i 4 Sì dai giudici. Nella fase dei Bootcamp ha confermato in crescendo la sua bravura ed è entrato a far parte della squadra di Mika dopo la superba interpretazione del brano: “London“, di Benjamin Clementine.