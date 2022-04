Fedez e Chiara Ferragni non hanno trascorso un periodo ottimale dal punto di vista della salute. L’artista come sappiamo, a seguito dell’operazione per togliere il tumore al pancreas è apparso dimagrito, mentre Chiara Ferragni ha accusato una brutta influenza.

I due ad ogni modo, hanno ironizzato sulla loro condizione sapendo al contempo ridere di loro stessi: “Invecchiamo male”, hanno affermato.

Fedez e Chiara Ferragni ironizzano sulla loro salute

In particolare ha fatto il giro dei social la foto di Fedez che si mostra con indosso una panciera. Di queste in particolare una aveva l’inconfondibile logo della moglie: “Visto che in questa casa si respira un clima di gioventù, ne approfitto per flexare un po’.

Ecco a voi la mia collezione di panciere”. Da qui ha scherzato arrivando a presentare la sua linea di panciere come se fosse un vero e proprio stilista.

L’influencer ko per l’influenza

Anche la fashion blogger non si mostra particolarmente in forma. Chiara Ferragni a seguito di un’influenza che avrebbe preso dal primogenito è stata immortalata mentre fa l’aerosol sul divano. In una sua dichiarazione fatta su Instagram l’influencer aveva spiegato di essere distrutta: “Sono Ko.

Ho dolori ovunque”.