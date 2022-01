Imprenditrice digitale, ma anche moglie e mamma. Questo è molto altro è la nota influencer Chiara Ferragni. Classe 1987, come è noto l’influencer è sposata dal 2018 con il rapper Fedez ed è madre di due bellissimi bambini: Leone e Lucia. Guardando alla maternità dell’imprenditrice, ci è difficile credere che avrebbe potuto non diventare mamma.

A spiegarlo è la stessa Chiara Ferragni che, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ha raccontato il suo difficile vissuto.

Chiara Ferragni maternità, “Non ero pronta a tornare in Italia”

Correva l’anno 2016. All’epoca Chiara Ferragni viveva negli Stati Uniti e precisamente a Los Angeles. L’imprenditrice ha spiegato come questo periodo fosse stato caratterizzato da momenti belli, eppure allo stesso tempo “meno belli”, questo perché sentiva molta solitudine, ma non solo.

Eppure – ha spiegato l’influencer – per lei era molto importante stare lì.

“Mi sentivo sola, un po’ depressa però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia. Quindi mi sono un po’ sforzata di trovare il bello anche in situazioni in cui magari non ero felice. Perché avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti”, ha affermato.

Chiara Ferragni maternità, “Avevo dei problemi di salute”

Il periodo trascorso a Los Angeles – ha proseguito Chiara Ferragni nel suo intervento – è stato segnato anche da problemi di salute. Da qualche tempo non le veniva infatti il ciclo mestruale. Questo portò l’influencer a recarsi da un ginecologo il quale le diagnosticò di avere la sindrome dell’ovaio policistico: “Uno dei dottori mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro”. Ad ogni modo – com’è noto – il destino le avrebbe presto destinato questa gioia per ben due volte.

Chiara Ferragni maternità, “Siamo stati fortunati perché tutto è successo velocemente”

Il racconto portato all’attenzione dall’imprenditrice ha naturalmente il migliore dei finali. Ha infatti spiegato di aver cominciato a prendersi cura non solo del suo corpo, ma anche della sua mente: “Ho cominciato la terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto, il mio cuore. Infatti l’estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita e subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto”.

Infine è arrivato l’amore con Fedez dal quale è seguita la nascita dei suoi piccoli Leone e Vittoria. L’influencer ha spiegato che tutto è avvenuto in modo fluido e veloce: “Quando è stato il momento di avere un bambino, siamo stati fortunati perché è successo molto velocemente. Questo per dire come la nostra salute mentale condizioni anche la nostra salute fisica”.

Chiara Ferragni maternità, in futuro potrebbe arrivare il terzo figlio?

Recentemente Chiara Ferragni è stata protagonista con il marito Fedez nella serie “Ferragnez” sbarcata sulla piattaforma streaming “Prime video” di Amazon. In uno di questi episodi, la coppia si è lasciata andare ad alcune riflessioni sull’eventuale possiblità di accogliere un terzo figlio in casa. Fedez ha in particolare dichiarato che gli piacerebbe poterne adottare uno. D’altro canto Chiara Ferragni non ha escluso l’ipotesi di una gravidanza: “Ma magari tra un anno lo rifacciamo, tre è il numero perfetto! Ma sì, anche l’adozione è una bella opzione“.