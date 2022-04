La grande passione del piccolo Leone per i supereroi Marvel non è certo nata per caso, è stata, infatti, ereditata da papà Fedez, da sempre legato a questo mondo fantastico. Osservando le storie Instagram del rapper e della moglie influencer Chiara Ferragni, è capitato più di una volta di vedere Leone correre in giro per casa con indosso il casco di Iron Man: si tratta di un dispositivo elettronico con riproduzione vocale, dal costo davvero impotante.

Leone, quanto costa il suo casco di Iron Man

Molti fan della coppia si sono chiesti quanto costa una riproduzione così fedele a quella originale del film, del casco di Iron Man. L’oggetto si può trovare facilmente su Amazon ed ha un prezzo di ben 487,99 euro. Una cifra sicuramente non bassa, ma probabilmente corretta se si osserva la qualità dell’oggetto.

Il rapporto speciale tra Fedez e il figlio Leone

Ciò che immediatamente traspare dai social e anche dalla serie di Amazon Prime “The Ferragnez” è il rapporto di amore e di amicizia padre e figlio, che si è instaurato tra Fedez e Leone.

I due sono davvero inseparabili e il piccolo di casa sta avendo un ruolo importantissimo nella riabilitazione, soprattutto psicologica, del papà dopo la delicata operazione per il tumore al pancreas. Leone, come documentato su Instagram, ogni mattina si sveglia e corre, insieme al suo coniglietto di pezza, a dare un bacino sulla cicratice di Fedez.