Il prossimo 19 aprile 2023 su Sky uscirà la seconda stagione della serie televisiva fantasy “Fantasy Island“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, da quanti episodi è composta la seconda stagione della serie Tv.

Fantasy Island: la trama della serie televisiva

“Fantasy Island” è una serie televisiva americana di genere drama fantasy, creata da Elizabeth Craft e Sarah Falin per Fox. Questa serie è un reboot dello show, conosciuto in Italia come “Fantasilandia“, andato in onda tra la fine degli anni Settanta e primi anni Ottanta. La protagonista è Elena Roarke, la pronipote del signor Roarke della serie originale. Elena si si ritrova a mettere da parte le proprie ambizioni e addirittura l’amore della sua vita per sostenere l’eredità della sua famiglia. Elena infatti è la custode di un resort di lusso situato su una misteriosa isola tropicale. Lei, insieme alla sua assistente Ruby, e al responsabile dei trasporti dell’isola Javier, faranno in modo di realizzare tutti i desideri degli ospiti dell’isola, in qualunque modo possibile. Tra gli ospiti della prima stagione troviamo ad esempio Margot, Camille e Nettie, tre amiche giunte sull’isola per festeggiare i cinquant’anni, ma i loro desideri portano alla luce diverse fratture nel loro rapporto. Poi abbiamo Brian, un atletico e competitivo survivalista, Eileen, una donna sofisticata, divertente e sicura di sé, che spera attraverso la vacanza sull’isola di mettere a posto il rapporto con sua figlia e infine Zev e Daphne che sperano di riaccendere la fiamma nella loro relazione. Non resta che attendere il 19 aprile per vedere quali altri ospiti arriveranno sull’isola.

Fantsy Island 2: il cast

Nella seconda stagione di “Fantasy Island” non potranno mancare gli interpreti dei personaggi principali della serie Tv. Prima fra tutti Roselyn Sanchez, che veste i panni di Elena Roarke. L’attrice e modella portoricana la ricordiamo in particolare per il ruolo di Carmen Luna nella serie televisiva statunitense “Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills” e di Elena Delgado nella serie “Senza traccia.” A interpretare Ruby Akuda troviamo sempre l’attrice e modella statunitense Kiara Barnes, nota per aver vestito i panni di Zoe Buckingham nella soap opera più famosa al mondo “Beautiful“, mentre nel ruolo di Javier c’è ancora l’attore John Gabriel Rodriquez.

Ci saranno delle new entry. Sull’isola arriverà infatti una coppia alla prese con un nuovo capitolo della loro vita coniugale, interpretata da Teri Hatcher e James Denton, coloro che hanno vestito i panni di Susan e Mike Delfino per otto stagioni nella serie televisiva “Desperate Housewives“.

Tra le guest star della seconda stagione di “Fantasy Island” troviamo anche Jason Priestley, l’indimenticabile Brandon Walsh nelle serie televisiva degli anni Novanta “Beverly Hills 90210“, nonché Matt Shade nella serie Tv canadese “Private Eyes” con Cindy Sampson.

Fantasy Island 2: da quanti episodi è composta la seconda stagione della serie?

La seconda stagione della serie televisiva “Fantasy Island“ andrà in onda a partire dal 19 aprile 2023 su Sky e in streaming su NOW, previo abbonamento. La seconda stagione di “Fantasy Island” è composta da 11 episodi della durata di circa 43 minuti l’uno.