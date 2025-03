Un appuntamento imperdibile con Fabio Fazio

Il 16 marzo si rinnova l’appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, che continua a conquistare il pubblico italiano. In onda ogni domenica alle sul Nove, il programma si distingue per la sua capacità di mescolare intrattenimento e approfondimento, affrontando temi di grande attualità con un tocco di ironia e leggerezza. Fazio, affiancato dalla brillante Luciana Littizzetto e dalla sempre elegante Filippa Lagerbäck, promette una serata ricca di sorprese e ospiti di eccezione.

Ospiti d’eccezione: comicità e sport

Tra i protagonisti della puntata, spiccano i nomi di Alessandro Siani ed Enrico Brignano, due dei comici più amati dal pubblico. I due artisti non solo intratterranno il pubblico con la loro verve, ma presenteranno anche la nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori, il format che ha rivoluzionato il panorama della comicità italiana. Condivideranno aneddoti divertenti e anticipazioni su ciò che ci aspetta nella prossima edizione, promettendo risate e momenti indimenticabili.

Ma non è tutto: la serata vedrà anche la partecipazione di due icone dello sport italiano, Federica Brignone e Deborah Compagnoni. Brignone, fresca vincitrice nel SuperG di La Thuile, si avvicina alla conquista della Coppa del Mondo, mentre Compagnoni, leggenda dello sci, discuterà dell’importanza della crescita dello sci femminile in Italia. Un momento di celebrazione per il talento e la determinazione delle donne nello sport.

Approfondimenti e