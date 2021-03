Attrice, modella, attivista, imprenditrice, moglie e mamma. Numerosi i ruoli con cui si può identificare Eva Longoria, una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Scopriamo la sua storia professionale e alcune curiosità sulla sua vita.

Chi è Eva Longoria

Eva Jacqueline Longoria (Corpus Christi, 15 marzo 1975) è un’attrice e modella statunitense. Cresce in una famiglia messicana insieme ai genitori e le sorelle maggiori Emily, Esmeralda ed Elizabeth. Nonostante fisicamente non rappresenti i canoni imposti dal mondo della moda, intraprende la carriera di modella e si inserisce anche nel mondo dello spettacolo.

Ottiene il suo primo ruolo nel 1999 quando il produttore Gary Ghiaey le permette di apparire in un episodio di “Beverly Hills 90210” e anche di “General Hospital” nello stesso anno. Raggiunge la vera notorietà nel 2001 quando ottiene la parte di Isabella Braña Williams nella soap opera “Febbre d’amore”.

Tra il ruolo di modella e i lavori in tv

Successivamente ottiene una parte nel telefilm “Dragnet” per poi ottenere la parte che le conferisce successo a livello internazionale.

Dal 2004 infatti interpreta Gabrielle Solis nella serie “Desperate Housewives”. Con questo ruolo ottiene una nomination ai Golden Globe del 2006 per il premio di migliore attrice protagonista in una serie comedy.

Oltre alle parti in tv, non abbandona mai il ruolo di modella intrapreso da molto giovane. Dopo aver ottenuto i primi premi come “Miss Corpus Christi” e “Donna latina dell’anno” posa per la rivista Maxim che la nomina “Stella dello spettacolo più attraente”. Diventa dal 2006 ambasciatrice del brand L’Oréal e viene scelta per prendere parte a numerosi programmi e iniziative.

Progetti secondari e vita privata

Partecipa a numerosi progetti collaterali alla sua vita nel mondo dello show business. Nel 2012 affianca il presidente Barack Obama nell’organizzazione della campagna elettorale. Partecipa inoltre attivamente a sostegno di riforme a favore dell’immigrazione.

Nel 2015 il New York Times la nomina, insieme a personaggi come la first lady Michelle Obama, come portavoce del presidente una volta concluso il suo mandato. Oltre all’impegno come attivista negli anni si cimenta nella produzione cinematografica e nella creazione di una propria linea di abbigliamento lanciata alla settimana della moda di New York.

Della sua vita privata non si è mai saputo troppo. Dopo un matrimonio durato due anni e una relazione con il cestista Tony Parker, dal 2016 è sposata con José Antonio Baston, un produttore televisivo. I due hanno un figlio, Santiago Enrique, nato nel giugno del 2018.