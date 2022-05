È ufficiale, il Grande Fratello Vip durerà fino al 14 marzo 2022 e sarà quindi un’edizione più lunga di quella precedente, vinta da Tommaso Zorzi. Per questo si prevedono ancora nuove entrate, tra cui quella di Eva Grimaldi. Per i pochi che ancora non la conoscono, ecco alcune informazioni sull’attrice.

Chi è Eva Grimaldi

All’anagrafe Milva Perinoni, Eva Grimaldi, nasce a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, il 7 settembre 1961, sotto il segno della Vergine. Oggi la conosciamo come una delle attrici italiane più amate, ma prima di sfondare nel mondo dello spettacolo Eva ha lavorato come benzinaia alla pompa di benzina gestita dal padre.

Il debutto in televisione di Eva Grimaldi arriva con il “Drive In”, programma di Antonio Ricci nel quale interpreta la guardarobiera, ruolo che lascia dopo poche puntate per quello da protagonista in “Intervista”, film del 1987 diretto da Federico Fellini.

Dopo la prima esperienza cinematografica, per Eva Grimaldi si susseguono tantissime apparizioni in pellicole d’autore di registi del calibro di Dino Risi e Damiano Damiani e altrettante apparizioni in prodotti televisivi.

I ruoli nelle serie tv di Mediaset

Eva Grimaldi prende anche parte a diverse serie tv tutte italiane, tutte trasmesse da Mediaset. Ricordiamo per esempio “Il Bello delle Donne”, andata in onda su Canale 5 dal 2001 al 2003 che vede anche la partecipazione di tantissime attrici molto famose come Stefania Sandrelli, Virna Lisi, Giuliana De Sio e Nancy Brilli. Dal 2005 al 2010 recita invece in “Caterina e le sue figlie”, insieme ancora una volta a Giuliana De Sio e Virna Lisi.

Dal 2010 al 2014 la vediamo ne “Il Peccato e la Vergogna”, con Gabriel Garko e Manuela Arcuri e insieme a quest’ultima recita poi anche nella mini serie “Pupetta – il coraggio e la passione”.

Le diverse partecipazioni ai realitiy show

Quella al Grande Fratello, per Eva Grimaldi, non sarà la prima partecipazione ad un reality show. Nel 2006 infatti l’abbiamo vista gareggiare a “Ballando con le stelle”, condotto da Milly Carlucci e nel 2017 è stata una dei naufraghi de “L‘Isola dei Famosi”, edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Proprio nel corso di tale trasmissione Eva, che fino ad allora veniva associata all’immagine di Gabriel Garko, fa per la prima volta coming-out annunciando la sua relazione con Imma Battaglia.

Vita privata e matrimonio con Imma Battaglia

Come dicevamo, Eva Grimaldi è stata la fidanzata storica di Gabriel Garko, i due infiammano le pagine dei magazine di gossip dal 1997 al 2001. Dopo la fine della loro relazione, dal 2006 al 2013 l’attrice incontra e sposa l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso. Il matrimonio finisce con una triste dichiarazione di lui che svilisce il ruolo di quella che ormai è la sua ex moglie e dopo il divorzio, Eva si trova a lottare contro depressione e dipendenze.

Fino all’incontro con Imma Battaglia, con cui si sposa con rito civile dopo un lungo fidanzamento, il 19 maggio del 2019. Il matrimonio viene celebrato dalla senatrice Monica Cirinnà, nota per essersi battuta con successo per la legge che acconsente il riconoscimento delle unioni civili omosessuali. Testimone di nozze di Eva Grimaldi è stato niente poco di meno che Gabriel Garko.