Sono molti i fattori che incidono sul mal di schiena come una postura scorretta, troppe ore seduti davanti ad un computer, mancanza di movimento, ecc. Tenerla allenata è quindi indispensabile per evitare peggioramenti alla colonna vertebrale. Ecco qui di seguito tutti gli esercizi utili da fare per il dolore al collo e alla schiena.

Esercizi per dolore al collo e schiena

Non dovremmo mai sottovalutare i segnali che il nostro corpo ci manda: dietro potrebbe nascondersi anche qualcosa di più grave. Quindi, è opportuno prestare attenzione e prendersi cura del proprio fisico nel modo corretto. Perché, ad esempio, dei muscoli contratti in zone sbagliate possono addirittura alterare la curvatura delle vertebre del collo e della schiena, causando dolori e danni permanenti. In questi casi, oltre alla cura sintomatica, si può optare per la ginnastica posturale.

Advertisements

Infatti, attraverso una serie di esercizi mirati per specifiche esigenze, è possibile ritrovare una miglior postura della schiena. In tutto questo, non dobbiamo dimenticarci dell’importanza dello stretching prima e dopo ogni allenamento.

Vediamo qui di seguito gli esercizi da fare contro il dolore al collo e alla schiena.

Tirare la schiena

Con il primo esercizio, bisogna posizionarsi a terra in posizione supina con le gambe piegate e la schiena ben aderente al pavimento.

Portare le braccia in alto ed eseguire dei leggeri esercizi di stretching. Ci si può aiutare anche con una palla. Questo esercizio è utile per sciogliere la muscolatura della schiena e soprattutto se ci sono contratture. Anche semplicemente tirando le braccia, se abbiamo problemi, sentiremo dolore alla schiena.

Invece, con il secondo bisogna piegare leggermente le ginocchia e allungare le braccia indietro verso il capo. Mantenere la posizione cercando di respirare tranquillamente e adagio. Successivamente, portare le braccia verso l’alto, con un movimento rotatorio delle spalle e non del collo e della testa che invece sono fermi, e respirare ancora.

Inclinare il collo

Questo esercizio si può eseguire sia da in piedi, che da seduti sia a terra in posizione supina con le gambe flesse.

Bisogna procedere lentamente e gradualmente, inclinando il collo verso un lato e mantenere la posizione per circa 4/5 secondi. Ripetere dall’altra parte.

Quattro zampe

Bisogna mettersi in posizione quadrupedica, quindi a quattro zampe, con la schiena ben dritta. Iniziare inspirando, portando la colonna verso l’alto e poi continuare espirando, tornando nella posizione di partenza. Ripetere l’esercizio per circa 15 volte.

Portare le gambe al petto

Bisogna mettersi sempre a terra in posizione supina con le gambe distese e le braccia lungo i fianchi. Iniziare portando una gamba flessa verso il petto e respirare. Ripetere l’esercizio più volte anche con l’altra gamba.

Flettere le ginocchia al petto

Altro esercizio da terra in posizione supina: allungare le braccia verso il centro e flettere un ginocchio al petto, portando la testa verso il senso opposto al ginocchio piegato. Premere la mano sul ginocchio. Ripetere l’esercizio anche con l’altro ginocchio per circa 5/6 volte.