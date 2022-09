Eros Ramazzotti ha iniziato in modo davvero trionfale il suo nuovo world tour che lo porterà nelle principali città europee, ma non solo, una lunga tournee questa iniziata nella splendida Siviglia e proseguita a Verona in Arena.

Ed è proprio durante il concerto che si è tenuto nella sera del 20 settembre che l’artista ha voluto dedicare il più bello dei pensieri alla primogenita Aurora nata, com’è noto dalla relazione con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti, il bellissimo gesto per la figlia Aurora

Chi conosce la discografia di Eros sa quanto sia bello e speciale il rapporto con la sua bambina e del resto non c’è da stupirsi dato che il suo nome è anche uno dei titoli di una delle più belle canzoni italiane degli anni ’90. E così durante il concerto che si è tenuto nella città scaligera, il cantante le ha dato un tenero bacio, il tutto durante la canzone “Cose della vita”.

Su Bella Ciao: “Laura Pausini ha fatto bene”

Qualche giorno fa Eros Ramazzotti, al termine del concerto di Siviglia, aveva detto la sua sulla scelta di Laura Pausini di non cantare “Bella ciao”: “É una canzone politica e secondo me Laura ha fatto bene”. Ha quindi spiegato: “Noi artisti non dobbiamo cantare né canzoni di destra né di sinistra né di centro. É un momento speciale, dobbiamo parlare di musica. Noi artisti non facciamo politica, facciamo musica”.