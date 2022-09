Dopo aver trascorso alcuni giorni d’assenza dai social a seguito degli scoop sulla sua gravidanza, Aurora Ramazzotti è tornata a mostrarsi durante una giornata di shopping con Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti: lo shopping sfrenato

Aurora Ramazzotti si è concessa una giornata per negozi insieme al fidanzato Goffredo Cerza (con cui si vocifera che presto annuncerà l’arrivo del suo primo figlio) per l’occasione la figlia di Michelle Hunziker ha optato per un look casual, senza rinunciare alle griffe.

Le sue scarpe firmate Gucci (un mocassino lucido con carrarmato) costerebbe ben 800 euro, mentre la sua borsa Louis Vuitton sarebbe stata un pezzo vintage di cui non è dato sapere il costo.

Aurora si è mostrata con pantaloni beije e un top a vita alta che lasciava la pancia scoperta e, per adesso, la giovane non sembra mostrare i primi segni di una presunta gravidanza.

Gli scoop

Il settimanale di Signorini ha dato per certa la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti e in tanti tra i fan della giovane sperano di saperne presto di più sulla questione.

Per adesso Aurora non ha smentito né confermato la notizia mentre in passato si era più volte sbrigata a mettere a tacere i rumor di questo tipo.