La sua interpretazione ha permesso di conoscere meglio un personaggio della famiglia reale inglese di cui non si parla spesso: ecco chi è Erin Doherty, l’attrice che ha ricoperto il ruolo della Principessa Anna in The Crown.

Erin Doherty: chi è?

Erin Doherty è un’attrice britannica divenuta famosa in tutto il mondo per il ruolo della principessa Anna nella terza e nella quarta stagione della serie televisiva targata Netflix the Crown.

Nata il 16 luglio 1992 a Crawley, in Inghilterra da genitori di origine irlandese, ha da sempre avuto la passione per la recitazione. Tra il 2011 e il 2012 ha infatti frequentato la Guildford School of Acting e dal 2012 al 2015 la Bristol Old Vic Theatre School.

La Doherty ha una forte passione per il teatro, tanto che sin dalla fine della scuola ha preso parte a numerosissime sceneggiature esibendosi sui palchi di Londra e del Regno Unito.

La sua prima apparizione televisiva risale al 2016 in un episodio di Call the Midwife. Nel 2018 ha invece preso parte alla miniserie firmata BBC, Les Misérables nel ruolo di Fabienne.

Il grande successo è però arrivato proprio grazie a The Crown.

The Crown

La principessa Anna è l’unica figlia femmina della Regina Elisabetta II ed è ai più sconosciuta. O almeno lo era sino a quando Erin Doherty ha interpretato magistralmente il suo personaggio nella terza e nella quarta stagione della serie tv The Crown.

Negli anni la grande attenzione del pubblico è stata dedicata a Lady D, divenuta un’icona di stile. Diana Spencer ha dominato le scene, relegando di fatto Anna a un ruolo di secondo piano.

Nata nel 1950 a Londra, la principessa Anna ha da sempre avuto uno spiccato interesse per il ruolo pubblico. Ha infatti assunto cariche sin dall’età di 18 anni e negli anni le sue apparizioni sono state numerosissime. La principessa Anna è patrona di più di 200 organizzazioni caritatevoli e può vantare centinaia di incarichi per conto della Regina. Nel corso della sua vita si è distinta per la bravura nell’equitazione, vincendo anche due medaglie in competizioni.

Ha partecipato anche ai Giochi Olimpici, primo membro di una famiglia reale a prendervi parte. Attualmente è sposata con sir Timothy Laurence in secondo matrimonio e in passato è stata la consorte di Mark Phillips.

Erin Doherty ha dichiarato che dopo aver ottenuto la parte nella serie tv non sapeva bene chi fosse la principessa ed è iniziato così per lei un viaggio alla scoperta del personaggio. Attraverso i numerosi video su Youtube ha potuto scoprire la giovinezza della principessa e prendere ispirazione per la recitazione.

Con l’interpretazione della Doherty, la principessa Anna sta sempre più acquisendo fan anche tra i più giovani, che fino a prima non avevano mai sentito parlare di lei. Un bel riscatto per la reale, che finalmente vede riconosciuto dal pubblico il suo ruolo.