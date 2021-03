Supermodella sposata con l’attore Bruce Willis: ecco chi è Emma Heming.

Emma Heming: chi è?

Nata a Malta nel 1978, Emma Heming è una supermodella nata da padre inglese e da madre originaria della Guyana. È cresciuta tra la zona nord di Londra e la California.

Per la prima volta è stata scoperta all’età di 16 anni nel programma televisivo mattutino inglese The Big Breaksfast. Nel 1991 ha vinto una competizione per top model con l’agenzia di modelle Lorraine Ashton.

È stata il volto del brand canadese di biancheria intima La Senza. Inoltre, la Heming è apparsa in molte pubblicità diffuse in tutto il mondo: Dior, Gap, Garnier, Intimissimi, Redken, Escada. È apparsa sulle copertine delle più patinate riviste di moda: Elle Francia, Elle Spagna, Elle Turchia, US Glamour, Shape, Town and Country e W Magazine.

Nel 2005, la rivista Maxime ha inserito la modella al numero 86 della sua lista “Top 100”.

Emma Heming ha avuto anche una carriera nel mondo delle sfilate. È apparsa sulle passerelle di Herve Leger, John Galliano, Paco Rabanne, Christian Dior, Chanel, Maska, Thierry Mugler, Valentino, Ralph Lauren e Victoria Secret’s.

Vita privata e curiosità

Oltre che per la sua carriera nel mondo della moda, Emma Heming è conosciuta anche per essere la moglie dell’attore Bruce Willis, famosissimo per aver interpretato moltissimi film tra cui Armageddon al fianco Ben Affleck.

I due si sono sposati il 21 marzo 2009 nel territorio britannico d’oltremare delle Isole Turks e Caicos. La cerimonia non aveva valore legale e la coppia ha organizzato un nuovo matrimonio con cerimonia civile a Beverly Hills, in California, sei giorni dopo le prime nozze. Dall’amore di Willis e Heming sono nate due figlie: Mabel Ray nell’aprile 2012 e Evelyn Penn nel maggio 2014. Emma è inoltre anche la matrigna delle tre figlie maggiori dell’attore, avute dalla prima unione con Demi Moore.

La Heming ha fondato un brand di cosmetici per mamme e donne in gravidanza e dedica gran parte del suo tempo per questo progetto.

Il profilo Instagram della ex modella, su cui posta molte fotografie in compagnia del marito e dei figli, ha, ad oggi, 149 mila followers.