Finalmente è arrivato il momento: a due anni dal suo annuncio, arriva su Netflix il live action di One Piece. Si tratta di un fumetto giapponese, conosciuto agli appassionati del genere come “manga”, iniziato nel 1997 dal mangaka Eiichirō Oda e tutt’ora in corso.

Qui in Italia ha fatto successo tra i giovani anche grazie ai pomeriggi che l’emittente televisiva Italia Uno dedicava alle serie animate e, sempre in Italia, è divenuto noto con il nome di “All’arrembaggio”.

La serie, così come il live action, racconta le avventure di una ciurma di pirati con particolari poteri ricevuti dopo aver mangiato un frutto magico. Obiettivo comune, la scoperta del tesoro che dà il nome alla serie, “One Piece” appunto.

Nel cast del live action ci sarà anche Emily Rudd, che vestirà i panni dell’avvenente piratessa Nami, cotta neanche troppo segreta di tantissimi fan del manga e dell’anime. Ecco qualche informazione in più sull’attrice.

Chi è Emily Rudd

Modella, attrice a anche influencer, Emily Rudd è nata a Saint Paul, in Minnesota, il 24 febbraio del 1993 ed è del segno zodiacale dei Pesci. Sulla sua infanzia non si sa molto, se non che ha un fratello e che sempre nella sua città natale, la Rudd ha frequentato anche le scuole e si è laureata in teatro.

Tra le sue passioni sin da bambina ci sono sempre state il coro ma soprattutto l’arte, quest’ultima portata avanti a lungo con lo studio della modellistica. Prima di intraprendere la sua carriera nel mondo della recitazione comunque, ha iniziato come modella.

L’esordio e la carriera nella recitazione

Emily Rudd ha iniziato la sua carriera prendendo parte a cortometraggi, ha infatti fatto parte del cast del thriller Occhio Per Occhio e successivamente di quello di Miglior Acquisto. La svolta definitiva per la carirera dell’attrice è arrivata quando è stata scritturata per il ruolo da protagonista nella serie tv del 2018 Olive Forever.

In questa occasione ha recitato accanto a Malcolm-Jamal Warner, noto tra le tante cose, soprattutto per aver interpretato il ruolo di Theo Robinson, unico figlio maschio della famiglia nella celebre sitcom americana I Robinson insieme a Bill Cosby e Lisa Bonet, moglie dell’amatissimo attore hawaiano Jason Momoa a sua volta diventato celebre grazie a Game of Thrones. Successivamente è apparsa nella serie Electric Dreams di Philip K. Dick, distribuita anche su Amazon Prime.

Chi è la piratessa di One Piece

Per il live action di One Piece Emily Rudd interpreterà la piratessa della ciurma capitanata da Monkey D. Luffy. Sarà infatti Nami, ragazza avvenente quanto intelligente che almeno fino al suo primo incontro con “Cappello di Paglia”, disprezzava qualsiasi pirata, poiché proprio a causa di questa categoria qualche tempo prima perse la propria madre.

Ad accumunare l’attrice e il personaggio è sicuramente la bellezza. Emily Rudd è davvero molto nota sui social, in particolar modo su Instagram dove condivide con i suoi follower (che superano il milione) scatti professionali e scatti della sua vita quotidiana.