La coppia che scoppia, Andrea Damante ed Elisa Visari, hanno passato il week end a Monte Carlo. Lui non ha perso occasione per pubblicare scatti e stories sui social e tra queste c’è una fotografia che ha destato sospetti: Elisa Visari è incinta? C’è un dettaglio che non è passato inosservato.

Elisa Visari è incinta di Andrea Damante? Il dettaglio non passa inosservato

Ormai si lasciano fotografare insieme con grande nonchalance e la crisi passata pare essere sostanzialmente finita. Andrea Damante ed Elisa Visari stanno vivendo la loro storia d’amore a gonfie vele, talmente a gonfie vele che hanno passato l’ultimo week end a Monte Carlo, tra panorami di lusso e tanta passione. Non sono mancati ovviamente contenuti da pubblicare sui social media e tra questi ce n’è stato uno particolarmente dubbioso. Andrea Damante, infatti, ha pubblicato una fotografia in compagnia della fidanzata, che nell’immagine indossa un mini abito rosso molto aderente. Gli occhi più attenti avrebbero notato delle forme più pronunciate e il dettaglio, come spesso accade, non è passato inosservato. Elisa Visari è incinta di Andrea Damante? È questa la domanda che in molti si stanno ponendo dopo avere visto tale fotografia.

Dopo che la voce ha cominciato a spargersi un po’ ovunque sul web, la 21enne ha deciso di condividere sui social uno scatto che smentirebbe in toto il pettegolezzo di una sua presunta gravidanza.

Elisa Visari è incinta di Andrea Damante? Lo scatto social che smentisce la voce

Dopo che tutti sui social avevano detto la loro e dopo che la foto “incriminata” con il dettaglio sospetto aveva fatto pensare che Elisa Visari fosse incinta, è stata la stessa fidanzata di Andrea Damante a smentire il tutto.

Forse stanca delle voci fittizie sulla sua condizione fisica, la giovane Visari ha deciso di condividere sui social uno scatto che non può destare dubbi o ipotesi. Nella foto in questione la fidanzata di Andrea Damanti si trova davanti allo specchio e il suo ventre, rispetto alla foto di Monte Carlo, è completamente piatto. A quanto pare Visari attualmente non sarebbe incinta e le voci sarebbero state smentite con grande fermezza.

Il motivo del rigonfiamento nella foto? Probabilmente la prospettiva della stessa e, come spesso accade ed è naturale, ci sono giorni in cui il corpo (e il ventre in questo caso) è un po’ più gonfio del solito. Niente bebè in arrivo per la coppia, almeno al momento: la smentita è stata attuata.

Della relazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari se ne parla molto e se ne parla spesso. In passato si è parlato anche di presunta crisi tra i due, di un ritorno di fiamma con Giulia De Lellis e di litigate. Pare però che i due fidanzati stiano vivendo la loro relazione senza troppe ansie e senza troppe giustificazioni. Il segreto? Viversi gli attimi lontani dai gossip e fare valere i sentimenti. Il dettaglio sospetto della pancia di lei avrà anche fatto scattare la voce, ma se mai i due decideranno di diventare genitori saranno loro a condividere la notizia sui social.