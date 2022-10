Elisa Angius: chi è l’allieva del Collegio 7

Elisa Angius è la quindicenne cagliaritana che vedremo nella settima edizione del programma televisivo Il Collegio 7. Ma cosa sappiamo sulla giovane?

Elisa Angius: chi è?

Elisa Angius è la nuova concorrente del Collegio 7. Ha quindici anni e arriva da Cagliari.

Si definisce una ragazza diffidente e un po’ scontrosa con chi non conosce o non reputa un’amicizia. Molti dicono che a primo in patto è antipatica ma smentisce questa credenza. La mamma la descrive così: testarda, arrogante alle volte, non collaborativa in casa ma anche potente, generosa e leale con le amiche. Quest’anno a scuola ha fatto 53 assenze perché i suoi compagni non le piacevano. Spera di poter migliore la sua parte un po’ aggressiva e scontrosa al Collegio 7.

Infatti si dovrà confrontare con altre 8 ragazze che sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel e Alessia Abruscia.

Elisa Angius parteciperà alla nuova edizione del Collegio 7

Elisa Angius farà parte del cast della prossima edizione del Collegio 7 e verrà rieducata all’interno del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. La prima puntata andrà in onda il 28 ottobre 2022 mentre la seconda il 29 ottobre. Ci sarà in fatti un doppio appuntamento ma solo per la prima settimana. Le puntate sono otto in totale e la fine è prevista per il 15 novembre. Il canale dove sarà possibile guardare il programma è Rai 2. Quest’anno ci saranno delle novità a partire dai professori che cambieranno. A controllare i ragazzi ci saranno sempre i sorveglianti. La voce narrante cambia e sarà quella di Nino Frassica. I concorrenti saranno in venti e dovranno immergersi in quella che sarà l’ambientazione scelta per questa nuova edizione: il 1958.