Nel 2016 ha vinto il Premio Strega con il romanzo La scuola cattolica e dal 1994 insegna nel carcere di Rebibbia: lo scrittore Edoardo Albinati, classe 1956, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno mercoledì 19 ottobre 2022.

Che cosa sappiamo di lui? Scopriamo insieme la vita e la carriera professionale del noto scrittore.

Chi è Edoardo Albinati? Tutto sullo scrittore

Edoardo Albinati è nato a Roma l’11 ottobre 1956 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 66 anni.

Studia presso il Liceo Classico San Leon Magno dove, tra l’altro, è ambientato proprio il romanzo che gli ha fatto vincere il premio Strega. Dopo un cambio di scuola, si diploma al Liceo Classico statale Giulio Cesare.

Alinati esordisce in realtà come scrittore qualche anno prima, nel 1988, e lo fa con la raccolta di racconti Arabeschi della vita morale, seguita da Il polacco lavatore di vetri e Tuttalpiù muoio. Dal 1994, invece, inizia la sua esperienza di insegnante presso il penitenziario di Rebibbia, che racconta successivamente nel diario Maggio selvaggio.

Edoardo Albinati ha anche tradotto numerosi autori stranieri, tra cui William Shakespeare (La Tempesta), Vladimir Nabokov e Robert Louis Stevenson, ma ha anche scitto non poche sceneggiature per il cinema collaborando con registi come Marco Bellocchio e Matteo Garrone.

Inoltre, ha adattato i romanzi di Chrétien de Troyes per lo spettacolo Graal (2000) e il poema di John Milton per lo spettacolo Paradiso (2004), entrambi per la regia di Giorgio Barberio Corsetti. Sempre per quest’ultimo ha anche scritto Il colore bianco, andato in scena in occasione delle Olimpiadi di Torino del 2006.

Nei primi anni 2000 Edoardo Albinati ha lavorato anche presso l’Alto commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e ha partecipato a una missione dell’UNHCR in Ciad, pubblicando diversi reportage sul Corriere della Sera, The Washington Post e La Repubblica. Dall’esperienza legata alla missione in Afghanistan nasce un libro, intitolato Il ritorno. Diario di una missione in Afghanistan, che vince il Premio Napoli nel 2003.

Sono diversi i riconoscimenti da lui ottenuti: nel 2002 ha vinto nella sezione Poesia il Premio Nazionale Rhegium Julii, grazie a Sintassi italiana; nel 2004 è stato vincitore del Premio Viareggio con il romanzo Svenimenti. Una delle sue ultime vittorie, però, risale al 2016, quando con il suo romanzo La scuola cattolica vince il Premio Strega. Albinati, per l’occasione, ha deciso di dedicare l’importante vittoria al poeta Valentino Zeichen, scomparso qualche giorno prima.

Il 30 agosto 2022 Edoardo Albinati pubblica il suo ultimo libro, il romanzo Uscire dal mondo, edito da Rizzoli.

Mercoledì 19 ottobre 2022 è ospite del salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

La vita privata di Edoardo Albinati

Edoardo Albinati è stato sposato con l’agente immobiliare Benedetta Loy, che lo ha reso padre di ben 4 figli. Nel 2006 incontra Francesca D’Aloja, che all’epoca era sposata con Marco Risi; i due si incontrano proprio nel carcere di Rebibbia, dove Albinati lavorava come insegnante. Dopo essersi persi di vista in seguito a una cena messa in piedi da Sandro Veronesi, Edoardo Albinati e Francesca D’Aloja si sono ritrovati dopo un tot di anni e si sono, di fatto, innamorati. Una curiosità sul loro rapporto? Pare vivano entrambi a Roma, ma in case diverse, seppure vicine.