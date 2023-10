Dr. Martens plateau: le migliori scarpe del marchio

Alcune scarpe e calzature si distinguono da altri modelli in circolazione per la storia e il fascino senza tempo che portano con sé. Un esempio in tal senso sono le Dr. Martens plateau che, per la stagione autunnale, si vestono di nuove forme e rivisitazione, oltre che di un diverso design, come suggerito dalle tendenze del momento.

Dr. Martens plateau

Sono delle calzature considerate ormai iconiche, anche perché le Dr. Martens plateau sono scarpe che si adattano a ogni stile e personalità. Sono durevoli e si possono indossare per molto tempo senza problemi. Da sempre, sono considerate un vero must nel settore della moda e delle calzature, in particolare.

Si riconoscono per la suola con cuscinetto d’aria e sono scarpe molto eleganti, ma anche sportive al tempo stesso. Sono amate sia dagli esperti del settore che ogni anno propongono nuovi modelli, ma anche dai vari brand e dai tantissimi consumatori che le indossano in ogni momento e occasione dell’anno. Sono considerate la scelta perfetta per la versatilità e il fascino che non conosce eguali.

Le calzature Dr. Martens plateau, quindi l’ultima collezione autunnale del marchio, sono facilmente abbinabili dal momento che possono essere indossate con giacche di pelle, molto di moda quest’anno, ma anche con jeans o vestiti con volant o collant, oltre a essere versatili, quindi indicati per varie occasioni.

Sono eleganti e pratiche, ecco perché risultano essere molto amate e apprezzate da ogni generazione. Questo tipo di calzatura, molto in voga per l’autunno, è amata anche perché è in grado di slanciare la figura e quindi farla apparire maggiormente in linea e costruire così una silhouette importante.

Dr. Martens plateau: tendenze

Per quanto riguarda i modelli di Dr. Martens in voga per l’autunno, il marchio propone tante tipologie indicate per ogni momento. Per esempio, il modello di stivali Jadon, come il nome della collezione, si rivela la scelta migliore. Sono calzature che si distinguono per una suola spessa e un design audace che aggiungono un tocco in più al proprio look.

Si tratta di un anfibio dalla suola molto alta, infatti è con plateau, a cui sono state apportate una serie di modifiche. Si riconosce, rispetto ad altri modelli del marchio, per le impunture di colore giallo, l’allacciatura con ben 8 fori, ma anche una suola molto rigida. In questo caso il plateau è davvero molto alto e maxi con la forma maggiormente assottigliata verso la caviglia.

Sebbene le Dr. Martens plateau siano riconosciute per essere delle calzature molto audaci e aggressive, almeno per quanto riguarda il design, si distinguono per essere delle scarpe di eccellenza e un’alternativa di qualità. Si trovano poi anche modelli da indossare con le minigonne per l’autunno e l’inverno in vari colori e pellami.

Dr. Martens plateau: proposte online

Si tratta di calzature molto note e apprezzate nel settore che su Amazon si trovano a prezzi davvero scontati e adatte a tutte. Cliccando l’immagine si vedono i vari dettagli. La classifica propone le tre migliori Dr. Martens plateau scelte tra le più comode e belle dalle consumatrici con una descrizione dettagliata di ogni modello.

1)Dr. Martens anfibio Jadon

Come si diceva, è assolutamente la calzatura di punta per quanto riguarda i modelli con platform. Un modello di anfibio Jadon in pelle con la chiusura a cerniera e ben 8 fori per poterlo allacciare. La tomaia è in pelle e la suola in gomma. Molto robusti e caldi, adatti anche per la stagione invernale.

2)Dr. Martens 6 eye boot

Sono degli anfibi molto alti con le impunture gialle nella parte della suola. Sono in pelle con fodera in tela e la suola in gomma. Hanno una chiusura stringata con tacco di circa 1 cm. Sono realizzati in pelle satinata. Molto comodi, versatili e robusti.

3)Dr. Martens, boover boots

Sono delle calzature boover boots tipiche del marchio realizzate in pelle con la fodera e la suola sempre dello stesso materiale. Hanno una chiusura stringata e con un’altezza del tacco di ben 6 cm. La pelle è molto delicata. Hanno un tacco con plateau e sono molto delicate ai piedi.

Con le Dr. Martens plateau, iconiche del marchio, anche le altre tendenze di calzature per la stagione.