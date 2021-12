Concepiti come complemento della divisa militare, gli anfibi sono stati adottati dalle subculture prima e dalle passerelle poi, come elemento da aggiungere ai look più cool. Comodissimi e davvero confortevoli, questo tipo di calzature sono proposte in innumerevoli versioni per poterle adattare ad ogni tipo di outfit e dare libero sfogo alla personalizzazione del proprio stile.

Anfibi da donna di tendenza per il 2021 su Zalando

Total black o super colorati, stringati con l’aggiunta di borchie e catene, stringati semplici. In pelle, ecopelle o in vernice, con suola a carrarmato, chuncky o più classica. Con classico gambale a mezzo polpaccio oppure al ginocchio.

Gli anfibi da donna per il 2021 sono pronti ad accontentare davvero tutti i gusti! Se la ricerca nei negozi fisici non vi soddisfa, potrete dedicarvi a quella online grazie a tantissimi siti di e-commerce come quello di Zalando.

Le più accanite dello shopping online lo sanno già: l’e-commerce di Zalando riserva sempre tantissime sorprese tra occasioni e pezzi imperdibili. Navigando sul sito o sull’applicazione infatti, è possibile trovare tantissimi brand anche a prezzi scontatissimi, un’occasione perfetta anche per rimediare agli ultimi regali di Natale! Pronte a scegliere il vostro paio preferito?

Le collezioni su Zalando

Su Zalando potrete trovare questi anfibi stringati proposti da XTI.

Il modello appare basic: total black in finta pelle, hanno il dettaglio del gambale in maglia che li rende molto morbidi e perfette per completare i look più casual e per affrontare la stagione invernale.

Non si può parlare di anfibi senza citare chi, di questa calzatura, ne ha fatto l’emblema del proprio brand. Stiamo parlando ovviamente di Dr. Martens. Su Zalando se ne trovano tantissimi modelli, alcuni scontatissimi, tra cui queste Vegan Jadon II in finta pelle color ciliegia. La suola è quella classica, abrasiva antiscivolo con cucitura di colore giallo.

Presente su Zalando anche Tata Italia che tra i numerosi modelli propone anche questi anfibi in finta pelle nera con catenella sul gambale e motivo in stile matelassé, per un effetto imbottito molto elegante.

Con i suoi anfibi in finta pelle, Keddo segue le tendenze 2021 che vogliono le calzature totalmente bianche, ovviamente total white. Ideali per uno stile casual, ma perfette per completare un look cozy chic ton sur ton.

Gli anfibi Chunky lace-up boots di NA-KD in finta pelle, proprio come dice il nome, hanno il gambale leggermente più alto alto e una suola chunky super trendy. Molto particolare anche il dettaglio della cucitura sulla tomaia.

Estremamente esagerati e amatissimi dalle personalità più estrose, questi anfibi di New Rock disponibili su Zalando sono un mix di pelle e similpelle. Arricchiti da dettagli “fiammeggianti” ton sur ton, borchie, catene e fibbie, sono famose anche per avere la suola molto pesante. Ma l’effetto “wow!”, una volta indossati, è assicurato!

Disponibili in lilla, nero, rosa shocking e bianco, gli anfibi stringati Vegan Trinity di Koi Footwear sono in finta pelle effetto cocco. Perfetti da accostare a total look sui toni del bianco o del nero, per aggiungere il dettaglio stravagante.