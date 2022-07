Celebra la messa in mare ma la Procura di Crotone apre un'indagine per offesa alla religione: le scuse di Don Mattia Bernasconi.

Don Mattia ha deciso di celebrare la messa in mare a Crotone, facendo spaccare in due la comunità di fedeli: ora è accusato di “offesa alla religione”.

Celebra la messa in mare ma viene indagato

Ha deciso di celebrare la messa in mare, a Crotone, su un materassino gonfiabile.

Una celebrazione certamente originale quella di Don Mattia Bernasconi, sacerdote della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano, che però ha suscitato le critiche dei fedeli e ha diviso l’opinione della comunità cattolica sulla sua iniziativa.

L’accaduto non è passato inosservato alla Diocesi, ma neanche al procuratore Giuseppe Capoccia, della Procura di Crotone, che dopo aver visionato articoli e foto sui social, ha deciso di iscrivere il sacerdote nel registro per aver arrecato offesa alla religione cattolica.

La spiegazione di Don Mattia e le sue scuse

«Faceva troppo caldo e non avevamo un’altra sede a disposizione e così ci siamo detti: perché non fare messa in acqua? Una famiglia ci ha sentito ed ha messo a disposizione il loro materassino che abbiamo trasformato in altare. È stato bellissimo, ma non lo rifarei».

Queste le parole del sacerdote, che ha ricordato di come sia comunque possibile – in situazione particolari – celebrare la messa al di fuori di una Chiesa. In ogni caso, Don Mattia si è poi scusato per l’accaduto: