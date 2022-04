La tredicesima stagione di Don Matteo, che ormai lo sappiamo, ancora per poco vedrà la presenza di Terence Hill nei panni del protagonista, è decisamente partita col botto incollando i telespettatori più affezionati già alla prima puntata. Ecco allora tutte le anticipazioni sulla seconda, che andrà in onda giovedì 7 aprile 2022 nella prima serata di Rai 1.

Don Matteo 13: le anticipazioni della seconda puntata del 7 aprile

Pare che con la seconda puntata della tredicesima stagione di Don Matteo la serie entrerà finalmente nel vivo della trama che si snoderà per tutti i nuovi episodi. La puntata del 7 aprile si concentra sull’omicidio di un avvocato, in cui sembra essere coinvolto il giovane Federico Limoni, un adolescente che per pura casualità, nel bel mezzo della fuga dalla casa della vittima, si imbatte in Don Matteo.

Il sacerdote stabilisce da subito un legame con il ragazzino, che almeno in superficie appare scostante e colmo di rabbia e cercherà in ogni modo di aiutarlo indagando sull’omicidio per scoprire la vierità.

Nel frattempo Valentina, il cui volto è quello dell’attrice Emma Valenti, si trova a Spoleto insieme al padre e durante la sua permanenza si invaghisce del PM Marco Nardi, interpretato invece dal comico Maurizio Lastrico. Nel frattempo la capitana Anna Olivieri, ovvero Maria Chiara Giannetta, cerca di dimenticare Sergio e Cecchini, preoccupato per lei, convince Marco a starle vicino.

Dove eravamo rimasti

Nella prima puntata della prima stagione abbiamo assistito ad un loop-temporale in cui è rimasto coinvolto il maresciallo Cecchini e, nel mentre, sono iniziati i preparativi per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo impegnato a chiacchierare con Sara, la sua figlioccia che da lì a poco viene purtroppo ritrovata senza vita. Ad indagare sul caso è il colonnello Anceschi, che nel frattempo deve anche cercare di risolvere il rapporto problematico con la figlia Valentina.

Nella puntata abbiamo visto anche Anna Olivieri e la piccola Ines pronte ad accogliere Sergio all’uscita del carcere dove si trovava rinchiuso, salvo però scoprire che l’ex detenuto è scappato prima del loro arrivo.

Le ultime puntate prima dell’addio di Terence Hill alla serie

Come divevamo all’inizio dell’articolo, queste sono le ultime puntate prima dell’addio di Terence Hill alla serie che per anni, per la precisione ben 22, lo ha visto protagonista. Niente spoiler, è stato infatti già reso noto che l’attore, ormai volto amatissimo di Don Matteo, lascerà la serie nella quinta puntata della tredicesima stagione, passando di fatto il testimone a Raoul Bova, che vestirà invece i panni di Don Massimo.

L’unica cosa certa almeno per il momento sull’uscita di scena di Don Matteo è che il celebre protagonista non è morto, ma pare che sia “solo” scomparso. Per capire quindi come gli autori della serie abbiano deciso di portare avanti la trama della serie tv, senza però Don Matteo stesso, non ci resta che proseguire con la visione.

