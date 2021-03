Sguardo profondo ed enigmatico, ma con una grande carriera alle spalle: ecco qui di seguito chi è l’attore Domenico Centamore, che sarà insieme a Claudio Gioè nella fiction “Makari” a partire dal 15 marzo.

Chi è Domenico Centamore: vita e carriera

Classe 1967, Domenico Centamore nasce a Scordia, in provincia di Catania, il 24 settembre. Riguardo alla sua vita privata, non si sa molto, essendo lui stesso una persona molto riservata che non ama parlare di sé. Ma le cose importanti ed interessanti da sapere riguardano la sua vita professionale e la sua brillante carriera come attore.

Fin da piccolo, manifesta interesse per il mondo dello spettacolo e per la recitazione in particolare.

Dopo aver frequentato la scuola di arti drammatiche, esordisce al cinema nel film I cento passi del 2000 per la regia di Marco Tullio Giordana nei panni di Vito. Poi, ne La Ginostra del 2002 per la regia di Manuel Pradal e La meglio gioventù del 2003, sempre di Marco Tullio Giordana. Nello stesso periodo, fa la sua comparsa anche in televisione con la serie Stiamo bene insieme di Elisabetta Lodoli e Vittorio Sindoni.

Ma il vero successo arriva con la serie rivelazione Il capo dei capi del 2007 per la regia di Enzo Montaleone e Alexis Sweet, dove interpreta Giovanni Brusca. Nel 2008 interpreta al cinema nel film Il divo nel ruolo di Balduccio Di Maggio, per la regia di Paolo Sorrentino. Nel 2009 recita nella mini serie L’isola dei segreti – Korè per la regia di Ricky Tognazzi.

I lavori più recenti

Ma la cosa interessante da osservare è che Domenico Centamore appare in molti film in cui ha lavorato anche Claudio Gioè. Altri titoli infatti da ricordare dove sono presenti entrambi gli attori sono: La matassa del 2009 per la regia di Ficarra e Picone, La mafia uccide solo d’estate del 2013 per la regia di Pif. E ancora, nelle fiction Squadra antimafia 2 – Palermo oggi del 2010 e La mafia uccide solo d’estate del 2016-18) per la regia di Luca Ribuoli.

Ma al di là di questi, non dobbiamo dimenticarci di altri film e fiction dove ha recitato Domenico. Come Baaria del 2009 per la regia di Giuseppe Tornatore, La trattativa del 2014 di Sabina Guzzanti, Anime nere sempre del 2014 per la regia di Francesco Munzi. Poi ha interpretato un ruolo nel film di Pif del 2016 dal titolo In guerra per amore e lo troviamo nel 2018 e nel 2019 rispettivamente nei film Il truffatore e Pinocchio, per la regia di Matteo Garrone.

Per quanto riguarda altre fiction di rilievo, citiamo. Lampedusa del 2016 per la regia di Marco Pontecorvo, I fantasmi di Portopalo del 2017 di Alessandro Angelini. Poi, Maltese – Il romanzo del Commissario del 2017 e La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata del 2018 per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Infine, a partire dal 15 marzo lo troveremo in onda su Rai uno nella fiction Makari insieme a Claudio Gioè, Astrid Meloni e Antonella Attili.

Se facciamo caso ai ruoli e ai personaggi che ha interpretato nel corso della sua carriera, Domenico quasi mai riveste i panni del personaggio protagonista. Ma la sua vera vocazione è molto spesso quella di caratterista, ovvero un attore non protagonista che lo stesso incarna personaggi simbolici, importanti, particolari o eccentrici. Con questo non significa che non sia di elevata bravura o sia meno bravo di altri, anzi tutto il contrario. Il più delle volte il caratterista ha una duplice importanza, cioè quella di “fungere da spalla e da supporto” al personaggio principale. In modo da avvalorare la sua credibilità e il suo ruolo.