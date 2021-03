La nuova serie TV “Makari” debutta su Rai1 il 15 Marzo 2021. Tra gli attori protagonisti di questa novità ambientata per lo più a San Vito Lo Capo troviamo anche Astrid Meloni: chi è e cosa c’è da sapere sulla sua vita?

Chi è Astrid Meloni

Astrid Meloni nasce a Sassari nel 1985. Dopo il liceo si è trasferita a Roma per laurearsi in Psicologia all’Università La Sapienza. Dopo la fine del percorso di studi, Astrid conosce e si innamora di un ragazzo che lavorava nell’ambiente della recitazione e si avvicina a questo mondo: segue nel 2008 un corso presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove acquisisce un diploma.

Terminati gli studi di recitazione, Astrid inizia a tutti gli effetti la sua carriera da attrice.

Debutta in teatro con spettacoli prestigiosi come “Sogno di una notte di mezza estate” o “Il discorso del Re”, ma si avvicina contemporaneamente anche al mondo della televisione debuttando nel 2011 in “Distretto di Polizia”.

Astrid è comparsa diverse volte anche sul grande schermo, recitando in diversi film tra cui: “Tutta la vita davanti”, “Parlami d’amore” (diretto da Silvio Muccino), “Soap Opera” e “Freaks out”. Nel mondo televisivo Astrid ha tuttavia potuto esprimersi in più larga misura, vestendo i panni di numerosi personaggi nel corso degli anni.

I progetti di successo a cui ha preso parte più recentemente sono stati “L’isola di Pietro 3” nel 2019 e “Luna Rossa” e nel 2021 “Makari” sotto la regia di Michele Soavi dove Astrid Meloni veste i panni di una delle protagoniste di questa nuova storia.

La vita privata

Attualmente Astrid Meloni vive in pianta stabile a Roma. Grazie al suo profilo Instagram e alle foto che l’attrice pubblica sui suoi canali social, è noto che sia sposata con Stefano Sardo; la coppia ancora non ha avuto figli. Astrid Meloni è piuttosto riservata sulla sua sfera privata, sono infatti poche le dichiarazioni che ha rilasciato a riguardo nel corso dei suoi anni di carriera.

