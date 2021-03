È nel cast della nuova serie tv di Rai 1 Makari e ha una lunghissima carriera alle spalle: ecco chi è Antonella Attili.

Antonella Attili: chi è?

Sarà una delle protagoniste della serie tv Makari, in onda su Rai 1 dal 15 marzo 2021, al fianco di Astrid Meloni e di Carlo Gioè.

Antonella Attili, nata a Roma il 3 aprile 1963, ha un’importante carriera alle spalle, sia nel mondo del cinema che in quello della televisione. Nonostante la partecipazioni a numerosi lavori, il grande successo nei confronti del pubblico è arrivato nel 2018, quando ha preso parte a Il paradiso delle signore nel ruolo di Agnese Amato.

L’esordio nel mondo del cinema per l’attrice romana è stato davvero eccezionale. Ha infatti preso parte, nel 1988, alla pellicola Nuovo cinema paradiso del regista Giuseppe Tornatore, che ha vinto il Gran premio della giuria al Festival di Cannes e l’Oscar come miglior film straniero.

Sempre con Tornatore lavora in Stanno tutti bene e L’uomo delle stelle.

Inizia poi, a metà anni Novanta, la carriera in televisione, in contemporanea a quella nel cinema. La Attili ha infatti recitato in molte serie tv italiane di successo, tra cui Don Matteo, Distretto di Polizia, Romanzo Criminale e Squadra Antimafia-Palermo oggi. Grande soddisfazione nella sua carriera arriva con la candidatura al Nastro d’Argento come attrice non protagonista nel film Prima del tramonto di Stefano Incerti.

Come detto, arriva poi il grande successo con Il paradiso delle signore. Questo non le impedisce di proseguire ancora con il cinema. Tra i lavori più importanti della Attili, c’è anche la partecipazione al film Tolo Tolo di Checco Zalone, nel ruolo della Signora Lella.

Antonella Attili è dunque un’attrice poliedrica, di talento indiscusso, ma ancora relativamente poco conosciuta dal grande pubblico.

Vita privata

Non si sa praticamente nulla della vita privata dell’attrice romana, se non quel poco che traspare dal profilo Instagram, seguito da 26 mila followers. Sul social la Attili pubblica principalmente immagini relative ai vari set a cui prende parte, facendo trasparire un immenso amore per la recitazione.

Antonella Attili vive nella capitale e ha due figli. Non si conoscono i dettagli della sua vita privata: non si sa dunque se sia sposata, fidanzata o single.