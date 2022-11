Documentari sulle celebrities: i migliori sulle star internazionali

La curiosità, si sa, regna sovrana, specie quando si parla di celebrità. Non a caso sulle varie piattaforme di streaming hanno sempre un grande successo i documentari sulle celebrities, molto chiacchierati e cliccati.

Tra i migliori che tratteggiano la vita di celebrità internazionali possiamo di certo citare Miss Americana, disponibile su Netflix e dicato alla cantante Taylor Swift. Il docu-film per la regia di Lana Wilson si concentra molto sulle aspettative di cui la cantante sente il peso e contro le quali si è spesso scontrata nel corso della sua brillante carriera.

Un’altra cantante è al centro del documentario Five Foot Two: si tratta di Lady Gaga.

Il documentario in questo caso ha suscitato tantissimo l’interesse dei fan perché svela i retroscena del mondo glamour e allegro di Lady Gaga, che nasconde le inside di svariati malanni fisici con cui si è dovuta misurare nel corso del tempo. Anche questo è disponibile su Netflix.

Cambiando genere, se vi affascinano le aule di tribunale, un documentario sulle celebrities che possiamo considerare tra i più chiacchierati è quello di Johnny Depp contro Amber Heard – Il processo, disponibile su uno dei canali di Prime Video Channel, ovvero Discovery+.

Tra prove, accuse e interviste, il documentario offre una prospettiva inedita sul caso che ha diviso l’opinione pubblica.

Un altro documentario che sta facendo parlare, questa volta per via delle tematiche difficili e importantissime che tratta, è quello su Selena Gomez dal titolo Selena Gomez: My mind & me. Infatti, il prodotto spiega come, all’apice del suo successo, Selena si sia scontrata con il dolore della malattia mentale ed è un invito forte e chiaro a prendersi cura di se stessi sotto ogni punto di vista. Il documentario è disponibile sul servizio streaming di Apple Tv+.

Documentari sulle celebrities: i titoli italiani

Per quanto riguarda invece alcune celebrità italiane, è Prime Video a detenere il primato di titoli disponibili. Sulla piattaforma di Amazon, infatti, è possibile vedere, tra gli altri, Famoso – documentario che racconta della scalata al successo di Sfera Ebbasta.

Sempre su questa piattaforma i fan di Laura Pausini possono godersi Laura Pausini: piacere di conoscerti, documentario che vede la cantante svelare tanto di sé sia dal punto di vista lavorativo che personale.

Su Prime, inoltre, non possiamo non citare uno dei documentari che certamente ha fatto scatenare i social: quello su Chiara Ferragni dal titolo Chiara Ferragni – Unposted. Sebbene si potrebbe dire che della vita dell’influencer si vede già tanto sui social, il documentario propone un taglio più intimistico, proprio su quei momenti della vita di Chiara Ferragni che sono rimasti fuori dalle stories di Instagram e dall’interazione costante con gli utenti.

Per un altro volto famoso di tutt’altro ambito, però, si può vedere su Netflix il documentario Federica Pellegrini UNDERWATER, dedicato appunto alla nuotatrice italiana, alla sua carriera e ai suoi innumerevoli successi. Ma non solo: il documentario permette anche di conoscere meglio Federica dal punto di vista della vita privata, proponendo moltissimi contenuti inediti.