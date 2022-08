Disney Plus è ormai uno dei servizi di streaming più amati e più completi: il catalogo, spesso in aggiornamento, è vario e sconfinato e i titoli al suo interno continuano a aumentare. Per il mese di settembre 2022 Disney Plus prevede infatti svariate nuove proposte, tra film e serie tv di ogni genere che sapranno accontentare il bacino eterogeneo dei suoi utenti.

Disney Plus: tutti i film in arrivo a settembre

Partiamo dai film, con l’esordio del film Pinocchio diretto da Robert Zemeckis. La pellicola vanta un cast con da poco che include Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Cynthia Erivo, Luke Evans, Keegan-Michael Key e Lorraine Bracco. A impreziosire ancora di più la schiera di attori c’è una perla nostrana: Giuseppe Battiston (già visto in Perfetti Sconosciuti e insignito di ben tre David di Donatello) che interpreterà Mangiafuoco.

Anche se la storia è ben nota a tutti, le aspettative sono comunque piuttosto altre con queste premesse.

Lo stesso giorno uscirà invece una pellicola dedicata tutta ai fan Marvel e agli amanti di Thor: Thor Love & Thunder, che come sempre vede Chris Hemsworth nei panni del protagonista affiancato da Natalie Portman. Infine, l’ultima uscita dell’8 settembre si rivolgerà direttamente al cuore dei fan di Star Wars: non si tratta propriamente di un film, bensì di un documenttario che svela tutti i dietro le quinte della produzione e della lavorazione della serie Obi-Wan Kenobi.

Dal titolo Obi-Wan Kenobi: Il ritorno di uno Jedi, è un prodotto che saprà senza dubbio attirare i più accaniti sostenitori di Star Wars.

Ultimo film in uscita a settembre, per la precisione il 30, si porta avanti con il lavoro per Halloween: si tratta infatti di Hocus Pocus 2, sequel dell’intramontabile classico che vede schierate Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Dopo 29 anni dall’accensione della Candela della Fiamma nera che ha resuscitato le sorelle, tre liceali si trovano a dover placare la sete di vendetta delle streghe, determinate a gettare Salem nel caos delle tenebre della vigilia di Ognissanti. Un’ottima proposta che, forse, più di qualcuno vedrà direttamente ad Halloween!

Disney Plus: tutte le serie tv in arrivo a settembre

Veniamo ora, invece, alle quattro serie tv che Disney Plus proporrà ai suoi abbonati a settembre.

La prima esordirà l’8, giornata densa di attività sulla piattaforma di streaming. Si tratta di una miniserie di 8 episodi dal titolo Mike, che narrerà la carriera pugilistica di Mike Tyson, senza però tralasciare la sua vita privata e relazionale. Attori principali della serie saranno Trevante Rhodes e Russell Hornsby, affiancati da guest star come Harvey Keitel e Laura Harrier. Lo stesso giorno esordirà Cars on the road, serie originale Disney e Pixar che – come il titolo suggerisce – deriva dal film Cars, un prodotto perfetto per i bambini.

Per i fan di Star Wars, invece, non manca il materiale anche nel campo delle serie: il 21 settembre debuterrà Andor con i suoi 12 episodi che seguono le vicende antecedenti a Rogue One: A Star Wars Story. A vestire i panni di Cassian Andor sarà di nuovo Diego Luna.

Infine, l’ultima proposta – almeno per il momento – di Disney Plus è tratta da un bestseller di Thomas Perry, The Old Man, incentrato sulle vicende di Dan Chase, ex agente della CIA che, abbandonato il suo ruolo, vive da fuggiasco… e non certo in serenità! La serie sarà disponibile sul servizio di streaming a partire dal 28 settembre.

