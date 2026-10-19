Un'analisi sul perché il presunto 'glow-up' di Adriana Lima riaccende vecchi criteri estetici e reshape dei discorsi pubblici.

Negli anni che vanno dalla fine del secolo scorso ai primi anni 2000 la cultura pop ha costruito e smantellato ideali di bellezza con una violenza spesso sottile ma persistente. Adriana Lima entrata nel mondo dei grandi riflettori come Victoria’s Secret nel 2000 è stata una delle icone più emblematiche di quell’epoca, e la sua immagine pubblica continua a essere un termometro delle nostre ossessioni estetiche.

Oggi, quando si parla della sua apparente evoluzione fisica, emergono vecchi pregiudizi mascherati da elogi: parole come glow-up e «stunning makeover» vengono usate come lodi, ma portano con sé l’idea implicita che una trasformazione sia stata necessaria. Questo articolo esplora come quel linguaggio rifletta ancora criteri ereditati dal tardo ’90 e dagli anni 2000.

Adriana Lima: da simbolo Y2K a soggetto del discorso pubblico

La carriera di Adriana Lima è iniziata in un periodo in cui la rappresentazione femminile nei media era rigidamente codificata: figure longilinee, linee perfette e una standardizzazione della femminilità. Pur rimanendo una delle modelle più ammirate, Lima ha attraversato cambiamenti tipici della vita: maternità, possibili interventi estetici e l’inevitabile scorrere del tempo. Nel 2023 una porzione della conversazione pubblica si è concentrata su differenze percepite nel suo volto e nel suo corpo, con reazioni che oscillavano tra derisione online e poi celebrazione del ritorno a un’immagine più familiare.

Il paradosso del plauso

Definire una nuova immagine come un glow-up presuppone che la versione precedente fosse in qualche modo inferiore. Eppure, quando il “prima” è ancora considerato molto attraente secondo gli standard dominanti, la retorica del cambiamento diventa contraddittoria. Questa dinamica mostra come anche un linguaggio apparentemente positivo possa nascondere valutazioni estetiche stigmatizzanti e perpetuare pressioni su corpi e volti femminili.

Come cambia il discorso sulla bellezza: inclusione e vecchi schemi

Negli ultimi anni anche enti e marchi del mondo della moda hanno cercato di ampliare i parametri di rappresentazione, includendo corpi e proporzioni diversi rispetto agli standard precedenti. Tuttavia, quando il pubblico o i media celebrano il presunto ritorno a un’immagine «più giusta», si rivela che le vecchie coordinate estetiche restano profondamente radicate. L’elogio di una trasformazione può così funzionare come un modo sottile per riaffermare ciò che si considera idealmente desiderabile.

Testimonianze personali e pratiche comuni

Al di là dei casi celebri, molte persone raccontano di aver effettuato interventi o cambiamenti per sentirsi meglio: trattamenti iniettabili, routine di mantenimento e, più recentemente, l’uso di farmaci come GLP-1 per la gestione del peso. Alcuni seguono protocolli estetici con cadenze regolari, ad esempio un trattamento twice-yearly per mantenere risultati leggeri nel tempo. Queste scelte sono personali, ma la lettura pubblica che ne viene fatta spesso trascende l’elemento privato e diventa giudizio sociale.

La distinzione tra celebrare una scelta e farne un modello obbligatorio è fondamentale: applaudire qualcuno perché ha perso peso o ha cambiato il volto implica che la condizione precedente fosse meno degna di ammirazione. Questo vale tanto per le star quanto per le persone comuni che navigano le stesse pressioni.

Perché il linguaggio conta

Definire una trasformazione come un “miracolo” o un “ritorno” non è neutrale: rinforza aspettative e alimenta confronti. Anche quando il tono è positivo, il messaggio sottinteso può essere che certe apparenze siano preferibili e che il cambiamento verso di esse sia auspicabile. In un’epoca che ha visto l’emergere e il ritorno della nostalgia Y2K, è utile riflettere su come parliamo di corpi pubblici e privati e su quali standard stiamo, ancora una volta, meticolosamente perpetuando.

Riconoscere la bellezza in tutte le sue varianti non significa negare la curiosità per un cambiamento estetico: si può osservare, discutere e anche apprezzare senza trasformare ogni trasformazione in una norma sociale. In questo senso, il caso di Adriana Lima offre uno specchio utile per leggere l’evoluzione del dibattito culturale sui corpi, sui volti e sulle parole che scegliamo per descriverli.