Andreas Muller apre il suo nuovo negozio di giochi a Roma: scopri tutte le novità!

Il danzatore Andreas Muller, conosciuto per il suo talento e la sua carriera nel mondo della danza, ha recentemente completato un progetto che lo ha tenuto impegnato per mesi: l’apertura di un negozio di giochi a Roma, situato in via Appia Nuova. Questo nuovo spazio, denominato OffTime, è stato presentato con entusiasmo alla sua famiglia, in particolare alla moglie Veronica Peparini e alle loro gemelle, Penelope e Ginevra.

Un sogno che diventa realtà

Andreas ha condiviso la notizia dell’inaugurazione attraverso un reel sui social, invitando i suoi follower a scoprire il negozio. Con evidente emozione, ha descritto il lavoro svolto e il risultato finale, che lo ha reso molto orgoglioso. La visita al negozio ha rappresentato un momento speciale per la sua famiglia, che ha potuto ammirare il frutto del duro lavoro di Andreas.

Un negozio per tutti i gusti

All’interno di OffTime, i visitatori possono trovare una vasta selezione di articoli, dalle carte da gioco ai giochi da tavolo.

Andreas ha segnalato un particolare pupazzo di Geppetto, che accoglie i clienti all’ingresso, evidenziando la sua grandezza e fascino. La zona dedicata alle carte include collezioni di Pokémon, One Piece e altri giochi famosi come Dragon Ball e Lorcana, attualmente in fase di allestimento.

Uno spazio per divertirsi

Il negozio non si limita a essere un luogo di vendita, ma si propone anche come un centro di intrattenimento per i più giovani.

Andreas ha creato un’area dedicata ai tornei di giochi, dove i bambini possono sfidarsi in un ambiente amichevole e stimolante. Inoltre, una vetrina ospiterà opere speciali, rendendo il negozio unico nel suo genere.

Arte e intrattenimento

Una delle caratteristiche più interessanti di OffTime è un murales colorato realizzato dall’artista David Pompili, che arricchisce l’atmosfera del negozio. Questa area sarà attrezzata con un televisore, pouff e tappeti personalizzati con il logo del negozio, dove i clienti potranno divertirsi giocando a console come PlayStation e Switch.

Sarà presente anche uno spazio dedicato al cibo e alle bevande, per rendere l’esperienza ancora più piacevole.

Progetti futuri e sorprese

Andreas ha rivelato che all’interno del negozio sarà registrato un podcast, un’iniziativa destinata ad attrarre ulteriori visitatori e appassionati. Veronica, colpita dalla realizzazione, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando la bellezza dell’intero spazio. Il negozio di giochi si preannuncia come un luogo dove creatività e intrattenimento si uniscono, offrendo opportunità di gioco e socializzazione.

L’apertura ufficiale di OffTime è programmata per il 7 dicembre, a partire dalle ore 14. Andreas, con determinazione e passione, mira a creare uno spazio che non solo venda prodotti, ma che diventi un punto di riferimento per gli amanti dei giochi e delle attività ludiche a Roma. Ha invitato tutti a visitare il negozio e a scoprire ciò che ha da offrire, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto dalla famiglia e dai fan.