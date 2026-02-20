Dietro le quinte di Sanremo 2026: l’Ariston, la notte dei testi e il ritorno delle grandi voci

Un racconto che unisce il fascino del Teatro Ariston, le iniziative social come «La Notte dei Testi» a Milano e la lista di artisti e ospiti che hanno animato la 76ª edizione del Festival

Il Festival di Sanremo 2026, ospitato ancora una volta dal Teatro Ariston di Sanremo, ha catturato l’attenzione nazionale in occasione della sua 76ª edizione. Accanto alle serate sul palco principale sono fiorite iniziative collaterali che hanno esteso il dibattito sui brani: tra queste, spicca la première milanese La Notte dei Testi, che ha coinvolto creator, stampa e pubblico in una riflessione sui testi e sulle storie dietro le canzoni.

Il Teatro Ariston: memoria e lavoro collettivo

Varcare la soglia del Teatro Ariston vuol dire entrare in un luogo attraversato da memoria personale e memoria collettiva.

Walter Vacchino, proprietario e custode, racconta l’Ariston come una vera “fabbrica di emozioni”: qui la tecnica dello spettacolo convive con ricordi familiari e con una lunga tradizione organizzativa.

Negli anni il teatro è diventato casa di grandi spettacoli e tappe fondamentali per artisti italiani e internazionali. Nei corridoi si incontrano oggetti che raccontano epoche diverse — spartiti, fotografie e vecchie macchine da scrivere — e spesso sono proprio questi dettagli a restituire la quotidianità di un luogo in cui si forgiano carriere e si scoprono talenti.

Nomi come Pippo Baudo e i tanti collaboratori storici evocano il ruolo dell’Ariston come fucina professionale per intere generazioni.

La Notte dei Testi a Milano: il festival che esce dalla città

A Milano, al Noise Cinemino, TV Sorrisi e Canzoni ha organizzato La Notte dei Testi, una serata dedicata esclusivamente ai testi delle canzoni in gara a Sanremo. Più di 50 creator legati a entertainment, lifestyle e musica hanno preso parte all’evento, ascoltando in anteprima i brani e condividendo reazioni, analisi e contenuti che si sono rapidamente diffusi sulle piattaforme digitali.

Concentrarsi sui testi significa mettere in luce la voce narrativa della canzone, oltre la messa in scena. La serata milanese ha offerto uno spazio per discutere linguaggio, immagini e scelte poetiche, avvicinando il Festival a un pubblico più giovane e digitale e trasformando l’evento in una conversazione aperta tra autori, interpreti e ascoltatori.

Perché i testi contano

Una canzone funziona davvero quando parole e melodia si inseguono e si rispondono.

Il confronto pubblico sui testi favorisce una lettura più profonda dei brani: non sono soltanto hit da ascoltare, ma racconti che dicono qualcosa della nostra epoca. Questo approccio ha contribuito a rendere Sanremo non solo una competizione musicale, ma anche un luogo di dialogo culturale.

Programma, ospiti e atmosfera collettiva

La 76ª edizione ha proposto un cartellone ricco: artisti in gara, ospiti speciali e momenti pensati per restituire il senso di un rito collettivo che si rinnova ogni anno. Accanto alle performance sul palco si sono svolte presentazioni, incontri e iniziative parallele come la serata milanese, pensate per ampliare il pubblico e moltiplicare le letture possibili delle canzoni.

Tra tradizione e innovazione

Sanremo resta un equilibrio tra memoria e cambiamento. Da una parte il Teatro Ariston custodisce la storia del Festival; dall’altra nuove iniziative e formati digitali proiettano l’evento verso pubblici diversi. Questa commistione — radici forti e uno sguardo verso il nuovo — è forse il tratto che meglio racconta la vitalità del Festival anche nel 2026. Tra l’Ariston che accumula ricordi e le piazze digitali dove si discute dei testi, Sanremo continua a generare conversazioni che superano la durata delle serate in diretta.