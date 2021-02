In seguito ai bagordi e alle abbuffate, può capitare che molti si sentano appesantiti e gonfi. Per chi vuole sgonfiarsi e sentirsi maggiormente leggeri, la dieta per sgonfiarsi è la soluzione ideale. Una dieta che aiuta a depurarvi e dimagrire perdendo peso. Vediamo come seguirla nel modo migliore possibile.

Dieta per sgonfiarsi

Si tratta di un regime alimentare che potete seguire per una sola settimana e vi permette di sgonfiarsi, combattendo la ritenzione idrica che è la causa del gonfiore. Una dieta adatta a tutti in quanto ha proprietà depurative e drenanti, oltre a migliorare la funzionalità dei reni e del fegato e dell’organismo, in generale. Si consiglia di chiedere parere all’esperto per capire se è compatibile con il vostro stato di salute.

Potete seguirla in qualsiasi periodo dell’anno, anche se gli esperti consigliano soprattutto i mesi della primavera e dell’estate in cui la ritenzione idrica tende ad aumentare maggiormente. Una alimentazione depurativa e detox è considerata un toccasana, non solo per dimagrire, ma anche per disintossicare l’organismo da una serie di scorie in eccesso che possono causare problemi ad altri apparati del corpo.

La dieta per sgonfiarsi permette di smaltire le tossine e le scorie in eccesso, aiutandovi a recuperare la forma fisica, ma anche stare bene sotto altri punti di vista. Un regime del genere vi rigenera in vista anche della bella stagione in cui potete sfoggiare il vostro fisico senza problemi o complessi di nessun tipo.

Innanzitutto, è consigliabile eliminare alcuni alimenti come il sale, ricco di iodio e nemico della ritenzione idrica in quanto gonfia. Provate a sostituirlo con del sale marino o con quello dell’Himalaya che apporta maggiori benefici. Per insaporire i vostri piatti potete usare aceto, succo di limone o anche erbe aromatiche, quali timo, maggiorana e rosmarino che fanno bene.

Dieta per sgonfiarsi: cosa mangiare

Per seguire nel modo migliore questa dieta e ottenere i maggiori risultati possibili, si consiglia di consumare alcuni cibi naturali e depurativi che aiutano a migliorare la funzionalità gastro-intestinale permettendovi di disintossicarsi e sgonfiarvi. Si consiglia anche di evitare lo zucchero e tutti gli alimenti che ne sono ricchi in quanto nemico della ritenzione idrica.

Cercate di evitare anche gli alcolici limitando il consumo di bevande a base di caffeina. Per quanto riguarda i cibi e gli alimenti d’assumere, si consigliano le spezie come piperina o curcuma che sono anche la base di un integratore d’associare alla vostra dieta. Per colazione potete consumare del frullato fresco oppure dei fiocchi d’avena, magari con un po’ di latte.

Per quanto concerne il pranzo, si consiglia di sbizzarrirsi con alcune ricette in modo d’alternare i vari piatti. Dalle minestre alle vellutate passando per le insalate condite con del succo di limone sino a del pesce, carne d’accompagnare a una ciotola di riso preferibilmente integrale in quanto ricca di fibre che aiutano l’intestino.

Potete anche bere delle tisane che siano drenanti e diuretiche a base di betulla, tarassaco, ecc. L’avocado e i formaggi freschi a basso contenuto di sodio sono alcuni alimenti che non possono mancare nella vostra dieta per sgonfiarsi. La frutta secca, come noci e mandorle, da consumare a fine pasto sicuramente aiuta a ottenere maggiori vantaggi da questo regime.

Il miglior integratore naturale

Per ottenere ancora più risultati e benefici dalla dieta per sgonfiarsi, è consigliabile associare un buon integratore e il migliore, tra i tanti che si trova in commercio, da consumare in quanto apporta una serie di vantaggi per il dimagrimento sano e non invasivo, è Piperina & Curcuma Plus. Un integratore made in Italy consigliato da esperti e consumatori e che è il migliore per quanto riguarda la ritenzione idrica e il gonfiore. Grazie alle sue proprietà naturali, è l’integratore dimagrante più abbinato nelle varie diete.

Per chi volesse provarlo, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che possono consumare tutti coloro che vogliono dimagrire e sgonfiarsi in maniera sana e senza problemi. Possono consumarlo sia uomini che donne. Adatto a tutti, tranne alle donne in gravidanza o chi ha problemi a livello gastro-intestinali. Un prodotto di questo tipo brucia le calorie in eccesso, sazia e riduce il senso di fame.

Inoltre, aiuta a depurare il fegato, l’intestino e i reni mantenendo la forma per diverso tempo. Gli esperti consigliano di assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua abbondante in modo da beneficiare di tutte le sue proprietà. Piperina & Curcuma Plus è particolarmente consigliato dal momento che non ha controindicazioni o effetti collaterali poiché si basa sui seguenti ingredienti che sono a base naturale, quali:

Piperina: presente nel pepe nero a cui dona il classico gusto piccante, stimola il metabolismo permettendo di perdere peso in modo rapido e veloce

presente nel pepe nero a cui dona il classico gusto piccante, stimola il metabolismo permettendo di perdere peso in modo rapido e veloce Curcuma: una spezia molto rinomata e nota come lo zafferano d’Oriente in quanto ha proprietà depurative e disintossicanti dal momento che elimina le scorie e le tossine in eccesso aiutandovi a dimagrire e sgonfiarvi in tempi rapidi

una spezia molto rinomata e nota come lo zafferano d’Oriente in quanto ha proprietà depurative e disintossicanti dal momento che elimina le scorie e le tossine in eccesso aiutandovi a dimagrire e sgonfiarvi in tempi rapidi Silicio Colloidale: un ingrediente che non tutti conoscono, ma che protegge la pelle, i tendini e le ossa dando ancora più efficacia ai due ingredienti principali.

