Con le belle giornate che stanno facendo capolino e il sole a riscaldare, aumenta il desiderio di tenersi in forma proprio in vista di questa stagione che sta per arrivare. Per chi ha dei chili in più, la dieta di marzo è il regime ideale per perdere peso consumando i migliori prodotti di stagione. Vediamo come fare.

Dieta di marzo

La primavera sta per giungere, ormai manca davvero poco. Per molte significa maggiore desiderio di stare all’aperto, ma anche voglia di mettersi in forma approfittando di qualche passeggiata o corsa nel prato. Per sfoggiare un fisico snello e longilineo, la dieta di marzo è un regime alimentare da seguire per cominciare a porsi degli obiettivi concreti per quanto riguarda la fase del dimagrimento, specie se durante l’anno vi siete lasciati andare.

Man mano che la bella stagione si avvicina, si sente sempre più il bisogno di depurarsi e disintossicarsi dalle scorie ed eccessi della stagione invernale. Con questo regime si torna in forma arrivando a perdere fino a 2 kg al mese stando attenti a quello che si mangia e sfruttando i cibi della stagione che cominciano a comparire sulle bancarelle o tra gli scaffali nei supermercati.

La dieta di marzo è perfetta proprio perché depura permettendo di bruciare le calorie e i grassi che si sono accumulati. Per essere più belle e sentirsi bene quando ci si guarda allo specchio, è bene consumare una alimentazione che sia sana e anche detox al tempo stesso. Oltre a consumare gli alimenti tipici del periodo, si consiglia anche di ridurre le porzioni cercando di limitarsi e senza esagerare.

Per perdere peso, oltre ai cibi ipocalorici, si consiglia di approfittare di queste belle giornate per dedicarsi all’attività fisica: dalla corsa alle lunghe passeggiate nella natura sino ad alcuni esercizi o attività aerobica da praticare al parco o in un giardino per tornare in forma.

Dieta di marzo: cosa mangiare

Durante questo periodo, è fondamentale consumare gli alimenti tipici della stagione che aiutano a dimagrire e stare in forma. Nella dieta di marzo ci sono alcuni cibi da portare in tavola che sono indispensabili per il benessere fisico e la forma. Soltanto consumando determinati cibi è possibile portare a termine e con successo il processo di dimagrimento.

Gli alimenti da consumare in questo periodo sono ricchi di proprietà che permettono di purificare e detossinare l’organismo. Dagli spinaci agli agretti che sono ricchi di ferro e di fibre, oltre ad avere poche calorie, che si possono consumare sia cotti che crudi, utili per regolare l’intestino.

I broccoli, la cicoria e il cavolfiore sono ricchi di antiossidanti che hanno un effetto stimolante sul metabolismo. Sono consigliati, nella dieta di marzo, anche asparagi e carciofi per combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Per quanto riguarda la frutta, sono tantissime le varianti da consumare in questo periodo.

Dal pompelmo ricco di vitamina C passando per le pere e i kiwi, che sono ricchi di fibre, oltre a bruciare i grassi ed eliminare il gonfiore addominale. Si consiglia poi di fare il pieno di cereali, legumi e yogurt che, essendo ricco di probiotici, migliora il funzionamento digestivo. Nella dieta di marzo, sono anche consigliate le fragole, ottime in quanto riattivano la circolazione e drenano i liquidi in eccesso.

Ecco un esempio di menù da seguire:

Colazione: yogurt bianco insieme a una mela e un kiwi

yogurt bianco insieme a una mela e un kiwi Spuntino metà mattina: un frutto

un frutto Pranzo: spaghetti integrali con salmone e asparagi insieme a delle verdure al vapore

spaghetti integrali con salmone e asparagi insieme a delle verdure al vapore Merenda: frutta secca

frutta secca Cena: minestra di legumi e ortaggi.

