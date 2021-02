In prossimità della stagione primaverile, molte donne, con dei chili in eccesso, stanno cercando di mettersi a dieta per la remise en forme. In questo contesto sta prendendo piede la dieta Rina (o dieta dissociata)che permette di perdere fino a 25 kg. Vediamo di cosa si tratta.

Dieta Rina

Breda Hrobat e Mojca Poljansek, insieme all’esperto del settore, Stefano Celan, sono gli ideatori di questo regime alimentare che prende il nome dalla rivista scientifica “Rina” in cui lavoravano. La dieta Rina è un tipo di regime alimentare dissociato, ma che in base a chi l’ha già sperimentata, aiuta a perdere fino a 25 kg in un massimo di 90 giorni. Una dieta che è consigliata soprattutto a chi è in forte sovrappeso.

Oltre a dimagrire e perdere peso in eccesso, mantiene anche il peso inalterato per diverso tempo. Non ha origini molto chiare: secondo alcuni è nata negli Stati Uniti, mentre in base al parere di altri, pare abbia avuto origine presso i paesi dell’Est Europa considerando il grande successo e seguito che ha in quei paesi.

La dieta Rina si basa su quattro blocchi alimentari che corrispondono ad altrettanti programmi di un regime giornaliero da ripetere in ordine sequenziale. In base a questi blocchi, ogni giorno bisogna mangiare un tipo di alimento che sia ben specifico. Il primo giorno si consumano proteine per poi passare agli amidi, arrivando ai carboidrati per il terzo giorno e alle vitamine per il quarto giorno.

Un ciclo da ripetere per ben 7 volte, perché giunti al 29esimo giorno, bisogna cominciare a disintossicare il corpo, quindi introdurre nella dieta alimenti ricchi di acqua e, quindi, tisane, tè, centrifugati di frutta, oltre alle zuppe senza condimenti. Gli orari per i pasti hanno un range di orario che va dalle 8 alle 9 di sera. Nel caso si avesse fame, si consigliano delle tisane ipocaloriche.

Ecco un esempio di menù che è possibile seguire:

Colazione: un caffè o tisana senza zucchero

un caffè o tisana senza zucchero Pranzo: carne oppure pesce, verdure a volontà, ma senza troppi condimenti

carne oppure pesce, verdure a volontà, ma senza troppi condimenti Cena: si può scegliere tra carne o formaggio, riducendo le porzioni, mentre la verdura non ha limiti di quantità.

Dieta Rina: benefici

Un tipo di dieta di questo tipo permette di dimagrire e perdere notevole peso in eccesso in tre mesi circa, ma apporta anche una serie di benefici e vantaggi al fisico. Inoltre, prima di cominciare la dieta Rina o qualsiasi altro regime alimentare, è sempre utile chiedere il parere di un esperto del settore in modo da capire bene se è adatta per il fisico e la salute.

Lo scopo di questa dieta è escludere alcuni tipi di alimenti o meglio alcune associazioni di vari cibi in modo che non siano del tutto digeribili. Una dieta che, grazie al consumo di determinati cibi, permette di stimolare il metabolismo e, quindi, perdere peso rapidamente.

La dieta Rina assimila nel modo migliore i vari principi nutritivi di ciascun alimento. A differenza di altri regimi alimentari, non prevede il conteggio delle calorie, ma risulta fondamentale seguire e rispettare alcune regole di base. Si consiglia di associare alla dieta anche una buona attività fisica in modo da ottenere risultati maggiormente efficaci.

Una dieta del genere migliora la digestione riducendo anche il consumo di alimenti preconfezionati che sono un attentato per la linea e la salute, in generale.



