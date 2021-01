Per perdere peso e dimagrire, bisogna assumere che siano sani e utili al fabbisogno giornaliero in modo da stimolare la perdita di peso. Nella dieta sono diversi gli alimenti che non possono mancare e, tra questi, vi è sicuramente l’olio d’oliva che ha tantissimi benefici e vantaggi. Scopriamo insieme quali sono e come seguirla.

Dieta dell’olio d’oliva

L’olio d’oliva è un alimento e prodotto tipico della cucina italiana e, in particolar modo, della dieta mediterranea. Non è un caso che, in molti regimi alimentari, si consigli di consumare questo olio proprio per le sue qualità e benefici che è in grado di apportare. La dieta dell’olio d’oliva è un regime alimentare da Simon Poole, un esperto del settore che elenca tutte le proprietà di questo prodotto.

La dieta ideata da questo esperto in materia, non solo aiuta a dimagrire, ma anche a prevenire e contrastare l’insorgenza di alcune malattie gravi. Un regime alimentare di cui ha parlato anche nel suo libro “The Olive Oil Diet”. In base alle indicazioni dell’esperto del settore, gli oli non sono tutti uguali e si differenziano secondo determinate caratteristiche.

Una dieta che porta a sfruttare i benefici dell’olio d’oliva e, infatti, le verdure cotte in questo condimento, mantengono le vitamine più a lungo rispetto alla cottura a vapore. Inoltre, l’olio d’oliva è anche consigliato in quanto protegge gli Omega 3 che sono contenuti nel pesce. Per chi volesse seguire questo regime alimentare, si consiglia di cominciare nel seguente modo.

Una dieta da seguire soltanto per un numero ristretto di giorni e sempre su consiglio dell’esperto. Ecco un menù d’esempio della dieta dell’olio di oliva:

Colazione: macedonia fresca

macedonia fresca Spuntino di metà mattina: un frutto

un frutto Pranzo: pasta integrale condita con un cucchiaio d’olio d’oliva e un piatto d’insalata da condire con del succo di limone

pasta integrale condita con un cucchiaio d’olio d’oliva e un piatto d’insalata da condire con del succo di limone Merenda: una pallina di gelato alla vaniglia

una pallina di gelato alla vaniglia Cena: pesce alla griglia condito con dell’olio d’oliva.

Dieta dell’olio d’oliva: benefici

Seguire un regime alimentare a base d’olio d’oliva significa approfittare di tutti i benefici e vantaggi di questo alimento che fa bene alla salute e al fisico, in generale. Seguire una dieta a base di questo prodotto significa aiutare il fisico a rafforzare le ossa, migliorare il sistema nervoso e anche le funzioni legate al cervello e all’apparato neurologico.

Inoltre, sembra che questo alimento possa far bene anche durante il periodo della gravidanza in quanto protegge la madre in modo da ridurre e alleviare la depressione post-partum, oltre a proteggere i neonati dai problemi respiratori che possono affliggerli durante il loro primo anno di vita. L’olio d’oliva è ricco di antiossidanti che contrastano i radicali liberi proteggendo le difese del corpo.

Il suo uso è particolarmente apprezzato in cucina nella preparazione dei vari piatti in quanto resiste molto bene alla temperatura. Indicato per la frittura, dal momento che non dà origine a sostanze dannose, come può accadere per altri tipi di olio. Raccomandato perché particolarmente digeribile e, quindi, indicato nella dieta ipocalorica per perdere peso.

Permette di tenere sotto controllo i livelli del colesterolo alto. Nella vostra dieta è consigliabile questo alimento di cui bisogna fare attenzione alle dosi. Un solo cucchiaio può essere a sufficienza per l’insalata o altri piatti.

Il miglior integratore da abbinare

Per ottenere ancora più benefici dalla dieta a base d’olio d’oliva e per dimagrire in modo sano e salutare, è consigliabile aggiungere al regime ipocalorico e all’attività fisica, anche un buon integratore. Tra i tanti, quello maggiormente efficace è Spirulina Fit, un integratore alimentare dimagrante della linea Natural Fit, quindi un prodotto italiano, molto raccomandato anche dagli esperti e dai consumatori come è possibile leggere dal sito ufficiale.

Si tratta di un integratore molto utile nelle diete in quanto brucia i grassi, anche a riposo, favorisce un miglioramento del processo metabolico bruciando le calorie in eccesso e agevolando anche l’assimilazione dei succhi gastrici. In aggiunta, depura il fegato, l’intestino e reni permettendo di mantenere la forma per vario tempo e riduce il senso di fame in modo da non abbuffarsi in maniera eccessiva. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Consigliato dagli esperti proprio perché dona ottimi risultati e, quindi, efficace ai fini del dimagrimento. Bisogna assumerne una o due compresse dopo i pasti insieme all’acqua in modo d’attaccare immediatamente i cumuli adiposi evitando che si formino. Non ha nessuna controindicazione o effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti componenti naturali, quali:

Spirulina: una alga che stimola il metabolismo bloccando la produzione delle cellule di adipe

una alga che stimola il metabolismo bloccando la produzione delle cellule di adipe Gymnema: sazia e tiene sotto controllo il livello di fame

sazia e tiene sotto controllo il livello di fame Fosfato di calcio: protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre ad aumentare l’efficacia dei due principali componenti menzionati poc’anzi.

Siccome non è possibile comprarlo nei negozi fisici o siti di e-commerce in quanto è un prodotto originale ed esclusivo, per comprarlo si consiglia di avvalersi del sito ufficiale, collegarsi, compilare il modulo con i dati e inviare l’ordine. Spirulina Fit ha un costo di 49 € per 4 confezioni con la spedizione gratis. Potete pagarlo con carta di credito, Paypal oppure alla consegna al corriere in contanti.