Il lockdown, stare a casa per via della pandemia senza possibilità di svolgere attività fisica consumando leccornie, porta inevitabilmente a ingrassare. Per tornare in forma e riprendersi, la dieta da lockdown è sicuramente il regime migliore da seguire. Ecco come fare e i consigli adatti.

Dieta da lockdown

Con le nuove restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19, si passerà in casa molto più tempo del previsto e, complice anche la chiusura di ristoranti e bar, s’indossano i panni di chef e pasticceri. In questo modo, con la chiusura anche di centri sportivi e palestre, il girovita lievita e bisogna ricorrere ai ripari. La dieta da lockdown è sicuramente il metodo migliore per perdere peso e tornare in forma.

Advertisements

Per evitare di cadere in tentazione in quanto l’ansia e lo stress possono giocare brutti scherzi, è importante tenere a mente alcune regole. Prima di tutto, controllate all’interno del frigorifero o della credenza se vi sono alimenti non adatti per il vostro dimagrimento. Evitate ed eliminate dalla vostra vista alimenti quali merendine, bibite gassate, insaccati, salumi, ecc.

La forza di volontà è fondamentale e aiuta a dimagrire e perdere peso in modo corretto ed equilibrato.

Durante il lockdown perché non approfittarne per consumare i cibi di stagione optando per una alimentazione che sia fresca e variegata. Consumate cibo integrale ricco di fibre e tantissima verdura e frutta come arance, agrumi e pompelmi, oltre a pomodori per saziarvi.

La carne magra, quale pollo e tacchino da condire con solo un po’ olio e pochissimo sale è l’ideale. Al posto del sale, optate per delle spezie che diano sapore ai piatti e li arricchiscono.

Un esempio di dieta da lockdown può essere la seguente:

Colazione: una spremuta d’arancia, del caffè o tè amaro

una spremuta d’arancia, del caffè o tè amaro Spuntino di metà mattina: yogurt o frutta secca

yogurt o frutta secca Pranzo: riso e dei legumi

riso e dei legumi Merenda : tè caldo o qualche fetta biscottata

: tè caldo o qualche fetta biscottata Cena: passato di verdura e della carne bianca al vapore.

Dieta post lockdown: consigli

Per poter perdere i chili presi durante il lockdown, si raccomanda di non cominciare le classiche diete fai da te, ma di seguire una dieta che sia equilibrata e variegata seguendo i dettami di un esperto del settore che sicuramente vi sa consigliare anche in base al vostro stile di vita e fisico.

Sono tantissime le persone che hanno preso dei chili in più durante questa fase, anche secondo una indagine che è stata condotta in merito.

Uno dei consigli per seguire una dieta da lockdown è consumare e introdurre nella propria alimentazione della frutta e verdura da mangiare a fine pasto. Sono alimenti e prodotti che forniscono tantissime vitamine e tutti i nutrienti fondamentali per perdere peso e dimagrire in modo sano e salutare al tempo stesso.

Si raccomanda di privilegiare il consumo di cereali integrali che fanno bene all’intestino, saziano e permettono di non introdurre nello stomaco troppe quantità di cibo. Bere acqua è fondamentale per l’idratazione e dai 6 agli 8 bicchieri al giorno è importante. Usate pochissimi grassi limitando il consumo del sale sostituendolo con alimenti che diano maggiori energie.

Sfruttate il tempo che avete a disposizione per preparare pasti che siano sani e leggeri, oltre che equilibrati in quanto aiutano. Molto importante associare alla dieta anche dell’attività fisica. Sebbene le palestre siano chiuse, approfittatene per mantenervi in forma con esercizi quali step, salto della corda o anche la cyclette se la possedete per ottenere esiti soddisfacenti.

Il miglior integratore dimagrante

Per risultati maggiormente soddisfacenti, alla dieta da lockdown si consiglia di associare un integratore e il migliore, tra i tanti in commercio, proprio per le sue qualità ed efficacia, è Piperina & Curcuma Plus. Un integratore di origine italiana, raccomandato da vari esperti e consumatori perché ricco di vari benefici.

Innanzitutto, stimola il metabolismo e i succhi gastrici accelerando il processo gastrico. Sazia e riduce la fame, oltre a bruciare ogni caloria in eccesso. Ha effetti depurativi su stomaco, fegato e intestino aiutando anche a mantenere la forma per diverso tempo. Notificato dal Ministero della Salute come sicuro e funzionale, è un integratore che possono assumere tutti, tranne le donne gravide e coloro che hanno problemi a livello gastrointestinale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Per assumerlo, basta semplicemente una compressa insieme a un bicchiere d’acqua abbondante prima dei pasti per ottenere ogni possibile risultato e beneficio possibile. Non ha controindicazioni o effetti collaterali di nessun tipo dal momento che si basa su questi componenti che sono a base naturale, quali:

Piperina: presente nel pepe nero a cui dà il gusto piccante, stimola il processo metabolico e i succhi gastrici, aiutando a dimagrire in tempi rapidi

presente nel pepe nero a cui dà il gusto piccante, stimola il processo metabolico e i succhi gastrici, aiutando a dimagrire in tempi rapidi Curcuma: una spezia dal colore giallo molto usata nella cucina orientale, depura e ha effetti detox, quindi elimina le scorie e le tossine in eccesso

una spezia dal colore giallo molto usata nella cucina orientale, depura e ha effetti detox, quindi elimina le scorie e le tossine in eccesso Silicio Colloidale: ingrediente che pochi conoscono, ma che protegge la pelle, i tendini e le ossa, oltre ad aumentare la prestazione dei due componenti essenziali.

Piperina & Curcuma Plus non è vendibile nei negozi fisici o siti di e-commerce in quanto originale ed esclusivo. Per acquistarlo, dovete collegarvi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali, inviare l’ordine e aspettare la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione attualmente per un costo di 49 € per 4 confezioni anziché 196 con la spedizione gratis. Il pagamento avviene in contanti, alla consegna a casa, Paypal o anche carta di credito.