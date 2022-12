Nella dieta dopo abbuffate di Natale si consiglia un regime sano e bilanciato, oltre che depurante per eliminare le scorie e tossine in più.

Ora che il Natale è trascorso, è tempo di fare i conti con i chili di troppo che, tra una fetta di Panettone e una scorpacciata di struffoli, si sono depositati sui punti critici. Per riuscire a rimettersi in forma, la dieta dopo abbuffate aiuta a eliminare i depositi di adipe grazie a un regime equilibrato, sano e naturale con i giusti consigli qui presente.

Dieta dopo abbuffate natalizie

Subito dopo i due giorni di stravizi e di bagordi, è tempo di correre ai ripari e seguire una dieta dopo abbuffate che aiuti a eliminare i grassi che si sono accumulati. Mettere un freno all’ago della bilancia che, in questo periodo, è oscillato parecchio, è assolutamente possibile dal momento che bisogna tagliare le calorie finora ingurgitate.

Ovviamente, oltre all’alimentazione, bisogna anche accompagnare un po’ di moto e di esercizio fisico per riuscire a essere in forma per Capodanno e il nuovo anno. Tornare in forma non è solo una questione estetica, ma anche e soprattutto di salute dal momento che i chili di troppo rischiano di causare dei danni all’organismo.

Un regime detox potrebbe essere la giusta soluzione dal momento che aiuta a depurare il fisico dalle scorie e le tossine che si sono accumulate. Ridurre il tenore e il consumo di zuccheri e di cibi grassi è assolutamente normale se si vogliono eliminare i chili in più. Consumare i giusti alimenti permette anche di ridurre il girovita e di saziarsi nel modo giusto.

La dieta dopo abbuffate natalizie è un regime utile per riprendersi dagli stravizi e anche dai sensi di colpa dal momento che, in questo periodo, si tende a lasciarsi maggiormente andare tra un piatto di agnolotti e una tartina in più oppure i dolci tipici che sono ricchi di grassi e di zuccheri, oltre alle pietanze piene di condimenti e sale.

Dieta dopo abbuffate natalizie: come fare

Mangiare meno e muoversi di più sono sicuramente i due segreti per la dieta dopo abbuffate natalizie in modo da tornare in forma in tempi brevi. No alle diete eccessivamente rigide o monoalimento che, non sempre, riescono a dare i giusti risultati e che possono compromettere seriamente la salute.

Per riuscire a ottenere dei buoni risultati, bisogna seguire delle regole ben precise che permettano di portare a termine il proprio percorso di dimagrimento. Importante anche consumare non solo tantissima acqua che elimina le tossine, ma anche tisane e centrifughe che depurano e disintossicano. Si prediligono alimenti che contengono fibre dal momento che hanno un alto potere saziante e che evitano di abbuffarsi.

Ci sono poi alcuni alimenti che nella dieta dopo abbuffate natalizie devono essere limitati, come gli zuccheri, i dolci che si consumati in abbondanza, ma anche i carboidrati. Bandire le salse ricche di calorie optando per condimenti leggeri come olio e limone, ma anche erbe aromatiche e spezie. Sì alle cotture semplici, come vapore o griglia evitando gli snack confezionati e bevande gassate.

In questo tipo di regime non può mancare poi le proteine del pesce e della carne prediligendo quella bianca e magra come il pollo. Sè al consumo di verdura e frutta di stagione, ma anche a minestre, zuppe e vellutate che sono leggere e sazianti al tempo stesso.

Dieta dopo abbuffate natalizie: rimedio naturale

Oltre all’alimentazione e all’attività fisica che non può mancare in un buon percorso dimagrante, per ottenere ottimi risultati e benefici, alla dieta dopo abbuffate natalizie, i nutrizionisti e i consumatori consigliano di aggiungere Spirulina Ultra, un integratore che aiuta a dimagrire e smaltire i chili in più in modo sano.

Un supporto alimentare che permette di bruciare le calorie in eccesso senza eccessivi sacrifici o rinunce. Migliora il metabolismo in modo da smaltire i grassi in eccesso e anche favorire una buona assimilazione dei vari nutrienti, ma anche dell’apparato digerente. Permette poi di non abbuffarsi troppo grazie al fatto che riesce a controllare la fame nervosa e mantiene la forma a lungo.

Un integratore come Spirulina Ultra è particolarmente efficace soprattutto per i due componenti naturali al suo interno privi di effetti collaterali e controindicazioni, tra cui l’alga spirulina che funge da sostegno e ricostituente bloccando le cellule adipose e la gymnema che metabolizza i carboidrati e i lipidi andando a regolare il senso di fame e la sazietà.

Sono raccomandate una o due compresse da assumere poco prima dei pasti con un po’ di acqua in modo da agire in maniera immediata.

Spirulina Ultra, essendo una formula esclusiva e originale, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale

