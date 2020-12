Il Natale, oltre all’allegria e ai doni, sicuramente ha portato molte s ingrassare dal momento che si è consumato leccornie, abbuffate e piatti tipici. Per stare in forma e non abbuffarsi troppo, bisogna imparare a mangiare in maniera corretta e la dieta giustadopo Natale è sicuramente il menù ideale da seguire.

Vediamo come fare e cosa evitare.

Dieta giusta dopo Natale

Sebbene sia un Natale particolare dovuto alle restrizioni, mettersi a dieta e seguire un regime adatto è la soluzione ideale, soprattutto in questo periodo. Complice anche la pandemia che ha portato molta sedentarietà, sicuramente sono in tanti che giungeranno con parecchi chili da smaltire. Per questa ragione, seguire una dieta giusta per rimettersi in forma è di fondamentale importanza.

No alle diete drastiche in quanto si rischia di ottenere l’effetto contrario.

Si consiglia di optare per una dieta giusta, che sia equilibrata, bilanciata e a base di pietanze adatte. In questo modo, ottenete benefici sia da un punto di vista fisico che psicologico. Una buona abitudine, anche per eliminare le tossine, è bere al mattino appena svegli, a digiuno, un bicchiere d’acqua con del succo di limone.

Per migliorare la digestione e ridurre gli attacchi di fame, è consigliabile mangiare, come prima cosa, un antipasto a base di verdure che siano cotte o crude non ha importanza.

Molto ricche di fibre, assimila i grassi e dona la giusta sazietà. Limitate i carboidrati, ma assumete tantissime proteine, quali, uova, carne magra e anche tanto pesce che ha pochissime calorie.

Nella dieta giusta, non è solo importante cosa si mangia, ma anche il modo di cucinare determinati piatti. Per questa ragione, puntate a cotture al vapore, alla griglia, ma anche in umido o al cartoccio. Non rinunciate assolutamente alle spezie, ottime per aromatizzare cibi e bevande, ma anche perché contengono vari benefici come la cannella o lo zenzero che purifica l’organismo stimolando il metabolismo

Dieta giusta: cosa evitare

Non è necessario fare grandi rinunce o sacrifici, ma semplicemente evitare tutti quegli alimenti che non sono adatti e che vi fanno ingrassare.

Evitate insaccati, dolciumi, torrone e i vari condimenti come sale, ma anche salumi, fritture, ecc. Prestare attenzione alle porzioni cercando di non esagerare. Non esagerate con la pizza ed evitate i formaggi troppo grassi e cremosi, optando per quelli light come la mozzarella o la ricotta. No ai carboidrati soprattutto a cena e optate per un piatto a base di pesce o carne cotta al vapore o cucinata in base alle vostre abitudini alimentari.

Nella dieta giusta, evitate di stare tutto il giorno a letto o sul divano. Sebbene non si possa uscire, potete comunque tenervi in forma facendo attività fisica con la cyclette o qualsiasi altro strumento che avete in casa per non poltrire troppo. Per quanto riguarda gli alimenti, ci sono alcuni errori della tavola che è consigliabile evitare.

No alle bevande zuccherate che sono ricche di zuccheri che portano solo a gonfiarvi. Per gli alcolici, non esagerate: un bicchiere di vino rosso per accompagnare le vivande a tavola va benissimo, ma state attenti a non esagerare con i bicchieri. No ai cibi troppo ricchi di grassi e salse, come maionese o ketchup.

Il miglior integratore

Alla dieta giusta e ai consigli succitati, per tenervi in forma, si consiglia di abbinare un integratore. Tra i tanti prodotti alimentari che supportano la dieta e il dimagrimento, il migliore, secondo esperti e consumatori, al momento, è Spirulina Fit. Un integratore naturale al 100%, made in Italy che, non solo permette di ritrovare la forma fisica, ma che depura l’organismo, grazie ai vari ingredienti di cui si compone.

Un prodotto che ha una ottima validità ed efficacia dimagrante dal momento che è particolarmente noto per una serie di proprietà e benefici. Infatti, questo integratore naturale aiuta a eliminare l’adipe, quindi buttare via i chili in eccesso, depurare l’organismo eliminando le tossine che si sono accumulate a causa dei vari alimenti consumati. Elimina tutti i problemi e inestetismi legati alla cellulite, come gonfiore alle gambe, migliorando la silhouette. E’ definito e riconosciuto come il miglior integratore grazie ai benefici riscontrati e alla totale sicurezza di utilizzo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Fit ha una azione brucia grassi, stimola il metabolismo aiutando a perdere peso e permette di saziarsi riducendo il senso di fame in modo da non abbuffarsi troppo ai vari pasti. Un integratore consigliato dagli esperti in quanto valido ed efficace nella lotta ai chili di troppo e, inoltre, lo raccomandano anche i consumatori come è possibile leggere in base alle recensioni positive scritte sul sito ufficiale.

Non ha effetti collaterali o controindicazioni di nessun tipo in quanto si basa su componenti di tipo naturale che sono i seguenti:

Alga spirulina: da cui prende il nome, attiva il processo metabolico, sazia e blocca la fame, aiutando a perdere peso in modo semplice, naturale e sano

da cui prende il nome, attiva il processo metabolico, sazia e blocca la fame, aiutando a perdere peso in modo semplice, naturale e sano Gymnema: accelera il metabolismo dei grassi limitando il bisogno di cibo e, quindi, di mangiare

accelera il metabolismo dei grassi limitando il bisogno di cibo e, quindi, di mangiare Fosfato di calcio: ingrediente che mantiene in buona salute le ossa, la pelle e i tendini, aumentando l’efficacia del prodotto stesso.

Si raccomanda l’uso di questo integratore con almeno due compresse prima dei pasti insieme a dell’acqua.

Per quanto riguarda l’acquisto, non lo potete comprare nei negozi fisici o siti di e-commerce, proprio perché considerato un prodotto originale ed esclusivo. Bisogna collegarsi al sito ufficiale, compilare il form con i dati e inviare l’ordine. Il prodotto si trova in promozione al costo di 49 € per 4 confezioni con la spedizione gratis. Il pagamento avviene con carta di credito, Paypal oppure al corriere alla consegna in contanti.