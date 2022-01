I personaggi dello spettacolo devono mantenere sempre un aspetto decoroso e un fisico snello. Jennifer Aniston lo sa molto bene e infatti segue la dieta nota anche come 16:8 che le permette di sfoggiare un fisico tonico e perfetto. Cerchiamo di capire quale è la dieta di Jennifer Aniston, cosa mangia e il menù tipico.

Dieta di Jennifer Aniston

La nota attrice, nonostante il tempo che passa inesorabile, riesce a mantenere una forma fisica invidiabile. Il merito è sicuramente della dieta che Jennifer Aniston segue e le permette di essere in forma. Eletta più volte donna più bella del mondo, sfoggia un bellissimo corpo che cura molto sia con l’alimentazione che con lo sport.

La dieta di Jennifer Aniston si basa su un regime sano, equilibrato e salutare che comprende, non solo una alimentazione ben bilanciata, ma anche tanto sport. Infatti, l’attrice si dedica con costanza a yoga, meditazione, ma anche a un allenamento costante che la vede impegnata per almeno tre giorni a settimana con il suo personal trainer.

La dieta di Jennifer Aniston è molto equilibrata e infatti segue la dieta del digiuno intermittente, nota anche come 16:8. Questo regime alimentare le permette di non consumare carboidrati o dolci a colazione, ma di iniziare la giornata con un bicchiere d’acqua tiepida con un succo di limone che è perfetto per drenare e depurare.

Subito dopo il bicchiere d’acqua consuma un frullato o un po’ di avocado con delle uova che solitamente condisce con dell’olio di cocco che attiva il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente. A pranzo si concede dei pasti un po’ più sostanziosi a base di verdure e di proteine che l’aiutano a mantenere il suo fisico perfetto.

Dieta di Jennifer Aniston: come funziona

Per riuscire ad avere un fisico così in forma e splendido, l’attrice, resa nota dalla serie Friends, segue una dieta molto particolare. La dieta di Jennifer Aniston è nota come dieta 16:8, ovvero del digiuno intermittente. Un regime molto in voga tra i personaggi dello spettacolo dal momento che aiuta a perdere peso.

La dieta di Jennifer Aniston è davvero efficace, come dimostrano i risultati della sua forma smagliante e della sua pelle. I numeri di questo regime alimentare sono molto importanti e fanno capire di che tipo di dieta si tratta. Il numero 16 equivale alle ore nell’arco della giornata in cui non si possono consumare cibi solidi che è possibile mangiare soltanto nelle restanti 8 ore.

Per questa ragione, la dieta dell’attrice si completa di un frullato al mattino oppure un succo che sono molto nutrienti. Proprio questi alimenti le permettono di rimanere per ben 16 ore senza mangiare. In una intervista che ha rilasciato, l’attrice ha ammesso di aver notato delle differenze e dei risultati in questo regime che segue.

Nelle restanti 8 ore della giornata in cui si può mangiare, Jennifer Aniston non ingurgita cibo spazzatura o ricco di grassi, ma presta attenzione agli alimenti che consuma senza eccedere troppo con le bevande gassate e i condimenti. Un regime che ognuno può seguire e suddividere nell’arco della giornata a seconda dei propri impegni.

Dieta di Jennifer Aniston: integratore

