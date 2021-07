Da sempre in splendida forma, Jennifer Aniston mostra ancora a 52 anni un fisico invidiabile. Per essere riuscita a mantenere un corpo da favola l’attrice non ha mai fatto segreto della sua dieta, abbinata a una buona dose di attività fisica.

Ma recentemente ha deciso di fare un cambio di rotta, proprio sul suo regime alimentare.

La dieta di Jennifer Aniston

Dal 1994, anno in cui è salita alla ribalta grazie alla sitcom Friends, la Aniston ha avuto una carriera in diversi film di successo. Una cosa però non è mai cambiata: la sua forma smagliante. Anche se non è più una venticinquenne Jennifer sembra non sentire il peso degli anni che avanzano, dentro e fuori.

Tuttavia una tale condizione non si ottiene per caso: dieta sana e sport da seguire con costanza e dedizione. Già per interpretare il ruolo di Rachel Green le era stato chiesto di perdere 5 kg, e da allora si è sempre curata del suo corpo.

Il digiuno intermittente

La dieta che la accompagna da sempre è quella del digiuno intermittente, che ha dimostrato efficaci risultati. Seguendo lo schema 16:8, questo regime alimentare prevede un digiuno, per l’appunto, di 16 ore e l’assunzione di cibi solidi solo nelle restanti 8 ore della giornata. Nello specifico, Jennifer Aniston rinuncia alla colazione, assumendo solo un centrifugato o un frullato e un caffè.

Sebbene questa dieta non fornisca indicazioni sugli alimenti da assumere, la star hollywoodiana si è sempre data regole precise in merito. Ha sempre seguito, infatti, un’alimentazione low carbs ed iper proteica, senza toccare quindi pane, pasta, pizza e tutti i vari farinacei, poiché contengono elevate quantità di zuccheri e carboidrati. Ma recentemente, su questi cibi, ha deciso di fare dietro front.

Carboidrati sì, ma con moderazione

Dopo anni di odio e amore (e rifiuto assoluto) la bella Jennifer ha deciso di reintrodurre nella sua dieta anche i tanto temuti carboidrati. Come rivelato a People Magazine, l’attrice sostiene di non avere più paura del cestino del pane e di aver deciso di ascoltare di più il suo corpo. Senza ansie o sensi di colpa ha deciso di tornare a pane e pasta affini, prediligendo le versioni integrali e stando attenta alle porzioni e ai condimenti. Come in ogni cosa, la chiave è la moderazione. Al di là di queste piccole concessioni il suo schema non cambia: alla mattina solo uno smoothie nutriente e attività fisica, dalla boxe al pilates.

Sono molte le star dal fisico scolpito che hanno eliminato del tutto i carboidrati dalla loro dieta: Jessica Biel, Kate Middleton, Elle Macphearson. Ma la verità è questi alimenti non vanno demonizzati. La scelta di Jennifer Aniston è infatti dettata proprio dal desiderio di una dieta equilibrata, che comprenda tutti i macronutrienti. Da un rapporto bilanciato fra proteine, carboidrati e grassi ne trarrà beneficio l’umore ma anche la forma fisica e il livello di energia. Questa nuova dieta non potrà che giovare alla sua forma tonica e smagliante, e fare invidia anche a tante colleghe più giovani di lei.