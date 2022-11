Tornare in forma non è mai facile e la cantante Adele lo sa molto bene. La nota cantante, nota per la sua bella voce, è riuscita a perdere 30 kg in un anno grazie a un regime specifico e celebre, ma anche a tanto allenamento. Scopriamo in cosa consiste la dieta di Adele e come ha fatto a dimagrire così tanto.

Dieta di Adele

La famosa cantante Adele che noi tutti conosciamo è riuscita a tornare in buona forma, proprio grazie al regime alimentar che ha deciso di seguire. La dieta di Adele le ha permesso di perdere più di 30 kg in un anno. Il regime da lei scelto è la dieta Sirt, molto nota tra le vip e le celebrità.

In base ai tabloid inglesi, si pensava fosse la dieta Sirt, ovvero la dieta delle sirtuine, a far tornare Adele magra e con molti chili in meno. In realtà, pare, per sua stessa ammissione, che non abbia seguito nessuna dieta in particolare, ma che il suo regime si basi esclusivamente su tantissimo allenamento e attività fisica.

Per ottenere risultati, la cantante ha seguito la dieta Sirt, nota anche come regime del genere magro che, basandosi sulle sirtuine, delle proteine, permette di perdere peso, ma anche favorire la longevità. Adele ha cominciato ad allenarsi tantissimo, fino a circa 2-3 volte al giorno riuscendo così ad avere addominali ben scolpiti e un fisico tonico come mostra nei concerti o nel suo account social di Instagram. Con il tempo, è diventata una fitness addicted, quasi una maniaca dell’allenamento.

La dieta di Adele o meglio l’attività fisica della nota cantante, sarebbe così strutturata: una sessione di pesi da effettuare al mattino per due ore circa per poi continuare nel pomeriggio, magari con una camminata o boxe. Per la sera, continua con un allenamento cardio. In questo modo è riuscita a dimagrire e apparire al massimo della forma fisica.

Dieta di Adele: come seguirla

Per chi volesse perdere peso come la nota cantante, basta seguire la dieta di Adele che è particolarmente efficace e aiuta ad eliminare i chili in eccesso con un metodo ben strutturato e bilanciato adatto a ogni singolo soggetto. Basta semplicemente consumare una alimentazione sana e a base di alimenti che possano aiutare.

Un regime alimentare che, grazie al consumo e all’introduzione a tavola, di determinati cibi, permette di ridurre il senso di fame e attivare così il processo metabolico permettendo di dimagrire e perdere l’adipe in eccesso. Un regime diviso in diverse fasi in cui non bisognerebbe superare le 1000 calorie giornaliere almeno nella prima fase.

L’alimentazione, in questo caso, si basa essenzialmente su succhi e centrifugati insieme al consumo di un pasto solido. Nei giorni a seguire, è possibile aumentare le calorie fino a 1500 a cui aggiungere un ulteriore pasto solido, insieme ai centrifugati e ai succhi. In questa fase, il dimagrimento dona ottimi risultati.

Nella seconda fase della dieta Sirt, la durata è di due settimane ed è indicata soltanto per mantenere il peso corporeo e i chili che si sono persi finora. Sono consigliati almeno tre pasti solidi e un succo che aiuti a mantenere la forma fisica. Le calorie arrivano a circa 2000 ed è possibile permettersi anche qualche eccesso come uno o due bicchieri di vino.

Dieta di Adele: integratore naturale

Per seguire la dieta di Adele ed essere in forma come lei, basta aggiungere al proprio programma alimentare anche il consumo di un integratore che permette di stimolare il metabolismo. Il migliore, tra i tanti in commercio, è Spirulina Ultra, in compresse, a base naturale e di origine italiana che dona buoni risultati.

Una formula assolutamente sicura e testata come confermato da esperti e consumatori. Funziona molto bene perché si basa su principi attivi che, essendo naturali, risultano privi di ogni controindicazione o effetto collaterale. Spirulina Ultra si compone di alga spirulina che arresta le cellule adipose e la gymnema che permette di stimolare il metabolismo sia lipidico che dei carboidrati e placare la fame.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un integratore che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi, agevolando anche una assimilazione dei vari nutrienti e aiutando nella fase digestiva. Brucia le calorie anche a riposo, permettendo di non saziarsi troppo ai pasti dal momento che placa il bisogno di mangiare permettendo di essere in forma.

Ne bastano 1 o 2 compresse da consumare con un po’ di acqua per andare ad attaccare i cumuli di adipe in eccesso.

Questo supporto alimentare esclusivo e originale non si ordina nei negozi oppure online, ma solo cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto, inserendo i dati all’interno del modulo per usufruire della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.