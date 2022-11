Nella dieta della premenopausa ci sono alcuni alimenti come legumi, pesce e anche verdure da consumare per garantire il funzionamento dell'organismo.

Le donne vanno incontro ad alcune fasi delicate nella loro vita. Uno dei periodi che devono affrontare che si contraddistingue per le vampate di calore è la menopausa. Vi è una fase altrettanto importante che è la premenopausa da affrontare con la giusta alimentazione. Qui forniamo alcuni consigli utili sulla dieta della premenopausa e i rimedi da adottare.

Dieta della premenopausa

Come si intuisce dal nome, la premenopausa è il periodo che va a precedere la menopausa dove il corpo subisce dei cambiamenti ormonali e si vanno ad accumulare chili in più. Una fase molto delicata dove bisogna anche prestare attenzione all’alimentazione ed ecco che la dieta della premonopausa può essere utile per affrontare questo periodo.

Comporta una serie di sintomi come le vampate di calore che possono comparire nelle fasi tardive. Riuscire a condurre uno stile alimentare che sia il più possibile equilibrato e ben bilanciato permette di migliorare il proprio fisico aiutando a sentirsi in forma in modo sano e naturale. Per riuscire a vivere al meglio questa fase, si consiglia di adottare un regime che risponda alle esigenze del corpo.

Il giusto benessere arriva dalla dieta e dall’alimentazione che deve essere specifica per i propri bisogni. Inoltre, va accompagnata anche a una attività fisica adeguata con allenamenti sportivi da svolgere sia dentro che fuori la palestra. Mantenersi attivi, fare le scale anziché l’ascensore aiuta sicuramente a costruire un proprio benessere.

In questa fase della premenopausa, il regime non solo deve essere bilanciato e sano, ma anche ben variegato. Nella dieta della premenopausa non può mancare l’apporto dei giusti nutrienti, come proteine, carboidrati, grassi, ma anche vitamine e sali minerali insieme anche al consumo di acqua che fa bene e idrata.

Dieta della premenopausa: consigli

Per la salute della donna che vive questa fase molto delicata del suo corpo, ma anche della psiche, la dieta della premenopausa permette di prepararsi al periodo della menopausa riuscendo ad affrontarlo nel modo migliore. Due nutrienti sono molto importanti in questo periodo: il fosforo e la vitamina D presenti in alimenti come la carne, le uova, ma anche i prodotti di origine animale.

Il pesce, così come la frutta secca, è altrettanto fondamentale in questa alimentazione poiché ricco di Omega 3. Il burro, da assumere con la giusta moderazione, soprattutto nella preparazione dei piatti, può essere considerato un buon alimento proprio perché contiene tantissima vitamina E che è un antiossidante naturale molto potente ed efficace.

Le verdure a foglia larga e l’olio d’oliva sono due elementi imprescindibili nella dieta della premenopausa perché ricchi di fibre, oltre a fare bene all’organismo e alla salute, in generale. Non si può poi fare a meno delle vitamine contenute in frutta come arance e kiwi, ma anche in ortaggi quali peperoni e pomodori.

Bisogna oi evitare il consumo dei cibi dolci e salati che vanno ad alterare la fase delicata degli squilibri ormonali. Si può cominciare la giornata a base di una colazione con frutta e verdura fresca, cereali oppure macedonia di frutta oppure qualche fetta di prosciutto crudo dolce che velocizza e stimola il metabolismo.

Dieta della premenopausa: integratore

