Nella dieta della menopausa ci sono alcuni alimenti che non possono mancare, come la vitamina D, ma anche il pesce e le uova, per dimagrire naturalmente.

Intorno ai 45-50 anni le donne vanno incontro a una serie di cambiamenti sia fisici che emotivi. Si entra nella fase della menopausa dove si hanno maggiori probabilità di aumentare di peso. Per tornare in forma, la dieta della menopausa aiuta a dimagrire grazie a una serie di alimenti da consumare ed evitare.

Dieta della menopausa per dimagrire

La menopausa è un periodo particolarmente stressante e ricco di vari cambiamenti. Solitamente in questa fase si accumulano grassi e adipe. Per riuscire a perdere peso e tornare in forma, la dieta della menopausa è il giusto regime da seguire. Un regime che aiuta a perdere ed eliminare i chili che si sono accumulati.

Molto importante in questo periodo adottare dei comportamenti e uno stile di vita alimentare che sia sano e bilanciato in modo anche da limitare alcuni sintomi che sono tipici di questo malessere. In questo periodo, complice il cambiamento ormonale, è molto più facile aumentare di peso e risulta assai complicato riuscire a buttare giù i chili in più.

Nella dieta della menopausa è importante ridurre le calorie e aumentare l’attività fisica, magari fare qualche passeggiata mattutina proprio per ottenere i giusti risultati nel minoro tempo possibile e soprattutto ritrovare la forma fisica. Praticare attività fisica aiuta anche a evitare di perdere la massa muscolare che è fondamentale dal momento che mantiene il metabolismo efficiente.

Prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo, dei cambiamenti che avvengono in questa fase, ma anche delle abitudini alimentari aiuta a non ingrassare e tornare in forma in maniera naturale grazie all’uso di un integratore come Spirulina Ultra che sicuramente agevola la perdita di grassi in eccesso.

Dieta della menopausa per dimagrire: consigli

Sono sufficienti un paio di accortezze e buone abitudini nell’alimentazione e nei piatti da consumare a tavola per riuscire a perdere peso durante questa fase. Nella dieta della menopausa l’organismo ha bisogno di un minor apporto calorico in modo da andare incontro ai bisogni del fisico in modo da favorire il benessere e la salute.

Bisogna imparare a strutturare i pasti per evitare gli attacchi di fame e le calorie in eccesso. Mangiare in modo disordinato e caotico sicuramente non aiuta per ottenere i risultati sperati. Sono sempre indicati i cinque pasti da fare al giorno: quindi colazione, pranzo e cena + i due spuntini di metà mattina e pomeriggio a base di un frutto o yogurt.

Fondamentale poi limitare gli zuccheri semplici, i fritti, ma anche il sale presente in prodotti quali dadi, salumi e prodotti in scatola. In questo modo si combatte la ritenzione idrica. Basta insaporire i piatti con delle erbe aromatiche o spezie che fanno bene e non ingrassano. Bisogna ridurre sia i grassi che le proteine cercando di consumare poca carne rossa.

Dal momento che in questo periodo si ha una riduzione degli estrogeni è possibile contrastarla con alimenti che sono ricchi di fitoestrogeni come i legumi e la soia, ma anche 5 porzioni da consumare ogni giorno tra frutta e verdura in modo da arricchire l’organismo di nutrienti, quali vitamine e fibre. Sì ad alimenti ricchi di calcio come spinaci e bietole oppure vitamina D presente nelle uova e nel pesce.

Dieta della menopausa per dimagrire: integratore naturale

Considerando che in questa fase, a causa di alcuni fattori, come il cambiamento ormonale, non è facile perdere peso, nella dieta della menopausa, si può associare a questo regime alimentare anche un buon supporto alimentare. Una formula raccomandata per le sue proprietà e virtù è al momento Spirulina Ultra, un integratore di produzione italiana a base di elementi naturali.

Una formula efficace per contrastare i chili di troppo, bruciare le calorie in eccesso, migliora il metabolismo di carboidrati e grassi, smaltendo l’adipe in eccesso. Stimola il metabolismo per bruciare maggiori calorie e placa il senso di fame aumentando il senso di sazietà ed evitando di abbuffarsi e ingurgitarsi.

Questo integratore è indicato anche alle donne in menopausa che hanno maggiori difficoltà a smaltire i chili in eccesso. Una formula in compresse che funziona perché priva di effetti collaterali e danni nocivi, basandosi su ingredienti naturali come l’alga spirulina che blocca la produzione delle cellule adipose ed è fonte di sostegno per l’organismo e la gymnema che stimola il metabolismo di lipidi e carboidrati regolando la fame.

Grazie ai benefici dimostrati è alla sicurezza di utilizzo è riconosciuto come il miglior integratore dimagrante del momento. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Sono consigliate almeno due compresse da assumere prima dei pasti con dell’acqua per giovare dei benefici di questo prodotto.

Basta diffidare delle imitazioni per essere certi di acquistare un prodotto originale ed esclusivo, non ordinabile nei negozi fisici oppure Internet. L’integratore è reperibile soltanto sulla pagina ufficiale dove si compila il modulo dell’acquisto con i propri dati e si attende la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Spirulina Ultra ha un costo promozionale di 4 confezioni a 49.99€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

