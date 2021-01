Tiffany Trump, classe 1993, è la figlia minore di Donald Trump. Nata nel corso del secondo matrimonio dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America, la giovane vanta un vasto seguito su Instagram. Fidanzatissima e vicina ai fiori d’arancio, cosa sappiamo sul suo conto?

Tiffany Trump: chi è?

Classe 1993, Tiffany Ariana Trump è nata il 13 ottobre a West Palm Beach, in Florida, da Donald Trump e Marla Maples. I genitori hanno divorziato nel 1999 e lei ha vissuto in California con la madre. Ha quattro fratelli: i maggiori Don Jr., Ivanka ed Eric, che Trump ha avuto dalla prima moglie Ivana, e il minore Barron, venuto alla luce dal terzo matrimonio dell’ex Presidente Usa.

Tiffany ha frequentato Viewpoint School di Calabasas, in California, e nel 2016 si è laureata in sociologia presso l’Università della Pennsylvania.

L’anno successivo si è iscritta alla Georgetown Law School di Washington, terminando il percorso di studi a maggio 2020.

La giovane Trump è apparsa per la prima volta in pubblico nel 2015, quando suo padre Donald ha dato il via alla campagna presidenziale. Nel 2016, invece, ha parlato alla Convention nazionale repubblicana, rivelando di non essere abituata alle luci dei riflettori. Rotto il ghiaccio, Tiffany ha preso sempre più dimestichezza con le telecamere ed è diventata anche una star dei social.

Su Instagram, dove condivide gran parte della sua quotidianità, vanta oltre 1,3 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

Tiffany Trump: la carriera e l’amore

Nel 2011, ha pubblicato un singolo intitolato “Like a Bird“, ma non ha avuto un grande successo. Non a caso, la sua carriera nel mondo della musica è finita ben presto. Quattro anni dopo, Tiffany ha pensato di provare a buttarsi nella moda. Ha lavorato come stagista presso Vogue e ha partecipato come modella alla sfilata di Andrew Warren del 2016.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la Trump è stata fidanzata per tre anni con Ross Mechanic. Finita questa relazione, ha incontrato Michael Boulos e ha perso la testa per lui. Insieme dalla fine del 2018, i due hanno annunciato che diventeranno marito e moglie. L’uomo che ha rubato il cuore della figlia minore di Donald è un erede miliardario nigeriano-americano nonché dirigente dell’azienda di famiglia.