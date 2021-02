Dopo una vita di studi musicali, a partire dal 2018 decide di iniziare a scrivere canzoni per sé stessa e ad autoprodursi, sfruttando le conoscenze apprese in anni di studio sia come autodidatta che non. Il successo arriva presto per lei e oggi è pronta a salire per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo in occasione della sua 71° edizione.

Chi è Hu e cosa c’è da sapere su di lei?

Chi è la cantante e produttrice Hu

Federica Ferracuti nasce nel 1994 nelle Marche. Il suo nome d’arte, Hu, è un richiamo alla divinità egizia del pensiero e della parola. Hu inizia a studiare musica dall’età di 12 anni, concentrandosi in un primo momento sulla chitarra e in seguito da autodidatta su diversi altri strumenti, sulla musica elettronica e sulla produzione.

Hu, grazie al suo talento, inizia a lavorare nell’ambito musicale e della produzione, occupandosi anche di produrre musiche per svariate e importanti campagne pubblicitarie italiane. Nel 2019 partecipa al prestigioso concorso per musicisti, produttori e dj emergenti Jager Music Club con sede a Berlino e viene selezionata tra i 10 finalisti.

Decide nello stesso anno di dedicarsi allo studio e alla composizione dei testi, diventando così un’artista a tuttotondo che si occupa della totalità degli aspetti dei suoi brani.

Con queste premesse, pubblica nel 2019 il suo primo album, che le concede un primo assaggio di popolarità. Il successo arriva nel 2020 con la partecipazione ad AmaSanremo dove il brano da lei proposto ottiene grandissimo successo e si piazza senza alcun problema tra i finalisti del contest (insieme a Avincola, Davide Shorty e altri giovani emergenti), regalando a Hu l’esperienza di Sanremo Giovani.

La prima volta a Sanremo

Grazie alla conquista della finale ad AmaSanremo, Hu è pronta a debuttare sul palco del Teatro Ariston in occasione della 71° edizione del Festival di Sanremo per Sanremo Giovani.

Il brano che la cantautrice e produttrice proporrà al pubblico con l’accompagnamento dell’orchestra si chiama “Occhi Niagara”, che già in occasione di AmaSanremo aveva raccolto numerosi consensi e apprezzamenti, sia per il testo che per la musica. Hu è solo agli inizi della sua carriera, ma la partecipazione alla più importante competizione musicale italiana sarà sicuramente un ottimo trampolino di lancio per lei.

LEGGI ANCHE: Chi è il Gaudiano: tutto sul cantautore pugliese