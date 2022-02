Domenica 13 febbraio 2022, in diretta streaming da Venezia, si è tenuta la finale di Miss Italia in cui è stata eletta la nuova reginetta di bellezza. Si chiama Zeudi Di Palma, conosciamola meglio.

Chi è Zeudi Di Palma

Classe 2002 Zeudi Di Palma è nata a Napoli ma è cresciuta a Scampia insieme alla madre, al fratello e alla sorella, entrambi più grandi di lei.

Il padre invece, che le ha dato il nome ispirandosi all‘attrice eritrea Zeudi Araya, se n’è andato quando Zeudi aveva solo due anni.

Stando a quanto raccontato da lei stessa, la sua è stata un’infanzia complicata e ha lottato molto per realizzare i propri sogni e cambiare il proprio destino. Studia Sociologia all’Università di Napoli ed è la presidente de “La lanterna di Scampia”, associazione fondata dalla madre della ragazza che spinge i giovani di Scampia a coltivare i propri talenti e li tiene quindi lontani dalla strada.

Prima di Miss Italia

Zeudi ha cominciato a fare la modella a 12 anni e successivamente ha iniziato a lavorare come mascherina al teatro San Carlo. Ha poi intrapreso il percorso dei concorsi di bellezza fino a vincere Miss Napoli 2021, titolo che le ha permesso di accedere alle selezioni di Miss Italia che ha poi vinto.

La proclamazione è arrivata con cinque mesi di ritardo a causa del Coronavirus e in un primo momento sembrava che Zeudi dovesse concludere la propria esperienza ad un passo dalla vittoria. Sulla busta contenente il nome della prima eliminata tra le tre finaliste c’era proprio il suo nome, poi corretto dalla giuria con il nome giusto: quello di Lorena Tonacci.

Curiosità

La nuova Miss Italia 2022 non ha lasciato intendere nulla riguardo la sua vita sentimentale. Zeudi ha dedicato la propria vittoria alla madre Maria Rosaria, oggi consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli, da lei definita una donna fortissima, che per il bene dei suoi tre figli non si è mai arresa davanti alle avversità che la vita le ha posto davanti.

Zeudi ha rivelato di non aver mai visto “Gomorra”, poiché secondo lei, che Scampia la vive dall’interno, il film dà un’immagine del quartiere che non riconosce.