Cristian Dondi è un filmaker freelance, lavora come montatore e operatore nella produzione di documentari, cortometraggi e promo commerciali e sociali. Conosciamolo meglio.

Chi è Cristian Dondi

Cristian Dondi ha 46 anni ed è un montatore operatore regista e autore di film istituzionali, promozionali, documentari e di finzione.

Nel 1994 insieme al cantante Bugo, Cristian Bugatti, suo migliore amico, e al bassista Guido Pellò, Cristian all’epoca batterista, fonda il gruppo musicale Quaxo. Il gruppo dura due anni, fino al 1996. Dopo lo scioglimento della band Cristian cambia rotta e decide di dedicarsi al settore dell’audiovisivo.

Nel 1999 a Londra acquista la sua prima telecamera, una handycam. Inizia così a filmare dapprima quello che lo circondava e incuriosiva.

Poco dopo decise che quello sarebbe diventato il suo lavoro. La sua formazione professionale è maturata lavorando accanto a professionisti nel settore della produzione di film per il cinema, la televisione ed il web.

Durante la sua carriera in questo ambito ha collaborato con Discovery Channel, Mtv, Sky, Vinicio Capossela, Tricarico, Bugo, Scuole Civche di Milano, Università Bocconi, Istituto Italiano di Fotografia, Action Aid, Fondazione Trussardi, Zegna, Brioni, Replay, Lotto, Estee Lauder, Abarth, Maxim, Foscarini, Flos e Ares.

Cristian Dondi a Pechino Express 2022

Cristian non è sicuramente uno dei personaggi più noti al grande pubblico dell’edizione 2022 di Pechino Express, ma proprio questa sua partecipazione con Bugo potrà, invece, farlo conoscere meglio; insieme formano la coppia de “Gli Indipendenti“.

Partecipare a Pechino Express vuol dire per tutti vivere una vera e propria avventura e anche lui dovrà adattarsi ad un modo di vivere spartano e selvaggio, dovrà spostarsi a piedi e su qualsiasi mezzo di fortuna, gareggiare, competere. Come se la caverà? Sarà a disagio davanti alle telecamere oppure no? Il fatto di essere in coppia con un amico famoso sarà un punto a suo favore? Sono tante le domande che vengono in mente e la risposta la darà solo Pechino Express!

Pechino Express è iniziato nel 2012, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione, che, tra l’altro, vedeva proprio Costantino della Gherardesca tra i concorrenti in gara. Costantino è, poi, diventato conduttore del programma a partire dal 2016 ed è stato riconfermato anche per l’edizione che andrà in onda nel 2022 e che vede le 10 coppie impegnate nel viaggio lungo “La rotta dei Sultani“.

L’itinerario prevede tappe che si trovano su un percorso che parte dalla Turchia, tocca l’Uzbekistan e la Giordania, per arrivare fino agli Emirati Arabi. Le coppie che partecipano a Pechino Express 2022 sono, come sempre, molto variegate. Si va da genitori con figli a coppie di amici: sono tutti, naturalmente, personaggi famosi o che fanno parte del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport, ecc.