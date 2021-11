Lo sappiamo, ogni volta che si tratta di vedere un film o una serie tv su una piattaforma streaming si finisce sempre per fare “su e giù” con il telecomando, in preda all’indecisione più totale. Indecisione che sicuramente non farà che aumentare con l’aggiornamento del catalogo di Amazon Prime Video per dicembre 2021.

Ecco quindi che abbiamo pensato di aiutarvi con una lista di tutti quei titoli in arrivo entro il mese prossimo, che non dovrete assolutamente perdervi!

Cosa vedere su Prime Video a dicembre 2021: serie tv

Erede della serie cult “Friends” ma tutta al femminile, “Harlem” è pronta a sbarcare sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video dal 3 dicembre 2021. La trama gira tutta attorno ad un gruppo di amiche provenienti da Harlem, famoso e caratteristico quartiere di New York, culla della Black Culture americana.

Dal 9 dicembre 2021 a sbarcare sulla piattaforma di streaming di Amazon sarà anche la serie tv “The Ferragnez”, già annunciata in pompa magna sui profili Instagram dei diretti interessati, che promette di farci conoscere più da vicino, l’imbattibile coppia formata dal rapper ed imprenditore Fedez e dall’influencer Chiara Ferragni.

Protagonista insieme a loro tutta la famiglia, cagnolina compresa.

Cosa vedere su Prime Video a dicembre 2021: i film

Dal 6 dicembre 2021 sarà disponibile su Prime Video anche “Io sono Babbo Natale”, con Marco Giallini. Vale la pena di vedere il film anche perché si tratta dell’ultima interpretazione dell’amatissimo Gigi Proietti, attore romano scomparso ormai un anno fa.

Assolutamente da non perdere anche “Being the Ricardos”, che uscirà il 21 dicembre. Il film drammatico biografico scritto e diretto da Aaron Sorkin, racconta la relazione tra le star di “I Love Lucy” Lucille Ball e il celebre attore cubano Desi Arnaz. Ad interpretare i due protagonisti saranno Nicole Kidman e Javier Bardem.

Cosa vedere su Prime Video a dicembre 2021: altri titoli

Il 2 dicembre uscirà anche “State a casa”, dark comedy tutta italiana che come si evince dal titolo che riporta una “raccomandazione” a noi ormai famigliare, è ambientata durante la pandemia da Covid-19. La trama si incentra su un gruppo di ragazzi che si ritrovano confinati nell’appartamento che condividono. Quando mancano i soldi per l’affitto da dare al proprietario, devono escogitare uno stratagemma per non pagarlo.

Dal primo dicembre Amazon Prime Video farà un regalo davvero gradito a tutti gli appassionati del genere fantasy e, in modo particolare a chi si definisce un vero “Potterhead”. Sarà infatti disponibile vedere anche l’intera saga di Harry Potter, il celebre maghetto di Hogwarts a cui ha prestato il volto, per tutta la durata della saga, Daniel Radcliffe. Un’ottima occasione per riguardare o recuperare tutte le vicende in cui saranno coinvolti Harry e i suoi amici Ron Weasley e Hermione Granger, uniti per sconfiggere il temutissimo Voldemort.

La saga, interamente immaginata dalla scrittrice J. K. Rowling, è perfetta per essere guardata da tutta la famiglia, magari perché no proprio durante le festività natalizie, tra un cenone e una tisana calda sul divano per digerire.