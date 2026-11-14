Una vacanza in Florida trasforma le foto di Melissa Satta in un caso social: la conduttrice risponde a chi la definisce una mantenuta.

Alcune immagini di una vacanza a Walt Disney World, in Florida, hanno portato Melissa Satta al centro di una polemica sui social. Insieme al compagno Carlo Beretta e al figlio Maddox, la conduttrice ha condiviso alcuni scatti del viaggio negli Stati Uniti. I commenti ricevuti però hanno messo in discussione la sua situazione economica e la sua vita privata.

Accuse di essere una mantenuta e la replica di Melissa Satta

Un utente ha messo in dubbio l’indipendenza economica della showgirl, esortandola a trovarsi un lavoro: «Vai a lavorare, non ti fare mantenere». Melissa Satta ha risposto con fermezza: «Caro signore lavoro da 20 anni e continuo a farlo». Secondo la conduttrice, l’accusa non ha fondamento, e lei non è mai stata mantenuta. Nel suo messaggio ha anche fatto notare che gran parte della sua quotidianità resta fuori dai social.

Melissa ha poi rivendicato il diritto di godersi momenti sereni con il figlio, senza dover giustificare ogni scelta. In una recente intervista nel podcast di Giulia Salemi, già a settembre, aveva raccontato gli anni da velina a Striscia la Notizia, tra lezioni di danza, preparazione e impegni televisivi quotidiani. Per lei quell’esperienza ha rappresentato una vera formazione professionale.

Il commento sul figlio Maddox

La risposta più dura è arrivata davanti a un commento su Maddox, avuto da Kevin-Prince Boateng. Un’utente aveva scherzato sulla misura delle scarpe del dodicenne, scrivendo: «Il bimbo porta già un 45». Melissa ha giudicato la battuta fuori luogo: «Non so cosa ci sia da ridere se un bambino di 12 anni è in pieno sviluppo». Ha inoltre sottolineato come certi commenti possano pesare sui ragazzi.

Successivamente la donna ha precisato di non voler offendere nessuno, spiegando di avere a sua volta un figlio con la stessa misura di scarpe e di aver scritto solo una battuta. Il caso mette in luce la tutela del figlio che Melissa rivendica nell’ambiente digitale. Per la showgirl, pubblicare foto di famiglia non autorizza gli sconosciuti a giudicare.