L’Avvocato può intervenire quando non spetta più il mantenimento alla moglie

L'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie in caso di separazione o divorzio non è necessariamente destinato a rimanere invariato nel tempo.

Quando cambiano le condizioni economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi, infatti, può essere opportuno verificare se sussistano ancora i presupposti per continuare a versare la somma stabilita.

In queste situazioni, rivolgersi a un professionista esperto, che può essere contattato attraverso www.studiolegaleavvocatoepis.it, può aiutare a comprendere quali siano le possibilità previste dalla legge e come procedere nel caso concreto.

Mantenimento e assegno divorzile: quali sono le differenze?

Prima di valutare quando un assegno possa essere ridotto o revocato, è importante distinguere tra il mantenimento previsto durante la separazione e l’assegno divorzile.

Nel caso della separazione, il giudice può riconoscere un assegno al coniuge che non dispone di redditi adeguati, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e degli altri criteri applicabili alla situazione specifica. Il provvedimento può essere successivamente modificato qualora intervengano circostanze nuove e rilevanti.

L’assegno divorzile, invece, viene valutato alla luce dei criteri propri del divorzio. La sua funzione non è soltanto assistenziale: può comprendere anche una componente compensativa e perequativa, legata al contributo dato dal coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.

Per questo motivo, stabilire se il coniuge abbia ancora diritto all’assegno richiede un esame attento della situazione, senza applicare automaticamente le stesse regole ai due istituti.

Quando possono venire meno i presupposti per l’assegno?

Il diritto al mantenimento o all’assegno divorzile può essere oggetto di una nuova valutazione quando si verificano cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o personali degli ex coniugi.

Tra le circostanze che possono assumere rilievo rientrano, a seconda dei casi:

Un miglioramento della situazione economica della beneficiaria , per esempio grazie a nuove entrate o a un patrimonio che modifica concretamente le sue condizioni.

, per esempio grazie a nuove entrate o a un patrimonio che modifica concretamente le sue condizioni. Una riduzione delle risorse economiche di chi versa l’assegno , quando il cambiamento è effettivo e rilevante rispetto alla situazione precedente.

, quando il cambiamento è effettivo e rilevante rispetto alla situazione precedente. L’avvio di un’attività lavorativa da parte della beneficiaria , da valutare in base al reddito realmente percepito e al quadro complessivo, senza presumere che qualsiasi occupazione comporti automaticamente la perdita dell’assegno.

, da valutare in base al reddito realmente percepito e al quadro complessivo, senza presumere che qualsiasi occupazione comporti automaticamente la perdita dell’assegno. L’inizio di una nuova relazione stabile o di una convivenza , le cui conseguenze possono variare in base alla natura dell’assegno e alle circostanze concrete.

, le cui conseguenze possono variare in base alla natura dell’assegno e alle circostanze concrete. Un nuovo matrimonio della beneficiaria, che comporta specifiche conseguenze sull’assegno divorzile secondo la normativa applicabile.

Nessuno di questi elementi, tuttavia, dovrebbe essere considerato isolatamente o interpretato come una garanzia automatica di cessazione. Anche quando emergono fatti nuovi, è necessario verificare se siano effettivamente venuti meno i presupposti sui quali si fondava il precedente provvedimento.

La revisione dell’assegno non è automatica

Un cambiamento nella vita degli ex coniugi non determina, da solo, la possibilità di interrompere i pagamenti. Chi ritiene che non sussistano più le condizioni per corrispondere l’assegno deve valutare la possibilità di chiedere al giudice una revisione o una revoca del provvedimento, fornendo elementi concreti a sostegno della propria richiesta.

La valutazione può riguardare documenti reddituali e patrimoniali, variazioni lavorative e altri elementi utili a ricostruire la reale situazione economica delle parti. Non basta, per esempio, ipotizzare che l’ex moglie disponga di nuove entrate: occorre poter documentare i fatti rilevanti e comprenderne l’effettivo impatto sul diritto all’assegno.

Nel caso dell’assegno divorzile, inoltre, la valutazione non si esaurisce necessariamente nel confronto tra i redditi attuali. Possono assumere rilievo anche la durata del matrimonio, il contributo dato alla famiglia e le eventuali rinunce professionali compiute durante la vita coniugale.

Smettere unilateralmente di pagare l’assegno è quindi una scelta rischiosa. Fino a quando il provvedimento resta efficace, è importante non presumere che le circostanze sopravvenute autorizzino da sole a interrompere i versamenti.

Perché rivolgersi a un avvocato?

Capire se un assegno non sia più dovuto richiede un’analisi giuridica e documentale della situazione. Un avvocato può esaminare il provvedimento originario, valutare le novità intervenute, individuare gli elementi da documentare e verificare se esistano i presupposti per presentare una richiesta di revisione o revoca.

L’assistenza legale è utile anche per distinguere i cambiamenti che hanno un’effettiva rilevanza giuridica da quelli che, pur essendo significativi nella vita quotidiana, non comportano necessariamente la perdita del diritto all’assegno.

Il punto fondamentale è che il mantenimento non è immutabile, ma neppure viene meno automaticamente. Soltanto una valutazione attenta delle circostanze e delle regole applicabili permette di capire quali siano le soluzioni percorribili e come tutelare correttamente i propri diritti.